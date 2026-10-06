Dấu mốc mới tại Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1

Công nhân làm việc trong Nhà máy sản xuất may mặc Winson tại Cụm Công nghiệp Hồ Sơn 1

Những ngày này, tại Nhà máy Sản xuất may mặc Winson của Công ty TNHH Winson Apparel (Việt Nam), các dây chuyền đã được đưa vào vận hành. Trong khu vực sản xuất, công nhân tập trung làm việc theo từng vị trí. Đây cũng là nhà máy đầu tiên tại CCN Hồ Sơn 1 đi vào hoạt động.

Nhà máy Sản xuất may mặc Winson có quy mô xây dựng khoảng 0,94 ha, tổng vốn đầu tư 131,7 tỷ đồng, công suất thiết kế khoảng 6 triệu sản phẩm/năm. Hiện tại nhà máy có khoảng 100 lao động, dự kiến, thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục tuyển dụng thêm 1.000 lao động, qua đó tạo thêm cơ hội để người dân trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thị Ngân, thôn Đồng Gia, xã Hữu Lũng cho biết: Trước đây, tôi phải đi làm ở thành phố Bắc Ninh nên đi lại mất nhiều thời gian và chi phí sinh hoạt cao. Từ khi Nhà máy Sản xuất may mặc Winson đi vào hoạt động, tôi đã nộp hồ sơ, ứng tuyển và được nhận vào làm việc. Tôi mong muốn gắn bó lâu dài với công việc này vì gần nhà, có điều kiện chăm lo cho gia đình và có thu nhập ổn định.

Ông Nguyễn Hữu Đức, đại diện nhà đầu tư CCN Hồ Sơn 1 cho biết: Dự án CCN Hồ Sơn 1 được khởi công từ tháng 5/2024. Sau hơn 2 năm triển khai, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, toàn bộ diện tích đã được bàn giao; khối lượng thi công đạt khoảng 90%, cơ bản đáp ứng điều kiện để các nhà đầu tư triển khai dự án. Song song với hoàn thiện hạ tầng, chúng tôi cũng tích cực triển khai các hoạt động quảng bá, tìm kiếm, kết nối với các nhà đầu tư thứ cấp. Đến nay, đã có 21 nhà đầu tư thứ cấp đăng ký triển khai dự án với tổng diện tích khoảng 40 ha. Trong đó, dự án Nhà máy Sản xuất may mặc Winson đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện các hạng mục hạ tầng còn lại, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp; đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án, phấn đấu đưa thêm các nhà máy sản xuất vào hoạt động.

Việc hạ tầng từng bước hoàn thiện, cùng với sự hiện diện của các nhà đầu tư thứ cấp và nhà máy đầu tiên đi vào sản xuất đang tạo nền tảng để CCN Hồ Sơn 1 chuyển sang giai đoạn phát triển mới. Từ đây, hiệu quả của CCN sẽ được thể hiện rõ hơn qua khả năng đưa các dự án đã đăng ký vào triển khai, hình thành hoạt động sản xuất và tạo ra giá trị thực tế.

Ông Hoàng Cao Thượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Việc Nhà máy Sản xuất may mặc Winson đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với quá trình hình thành, phát triển CCN Hồ Sơn 1 mà còn là dấu mốc đối với phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Hữu Lũng cũ. Để phát huy hiệu quả hạ tầng đã được đầu tư và tạo chuyển biến rõ hơn trong hoạt động của các khu, CCN, thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời tham mưu các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác hạ tầng CCN. Qua đó, góp phần tạo điều kiện để các dự án sớm hoàn thiện thủ tục, triển khai đầu tư, đưa cơ sở sản xuất vào hoạt động, từng bước hình thành năng lực sản xuất, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn.

Với nền tảng hạ tầng từng bước hoàn thiện, CCN Hồ Sơn 1 đang mở ra không gian mới cho hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Khi các dự án được triển khai đồng bộ, giá trị của quỹ đất công nghiệp sẽ từng bước được chuyển hóa thành năng lực sản xuất, việc làm và nguồn thu cho địa phương. Đây cũng là cơ sở để các khu, CCN trên địa bàn tiếp tục phát huy vai trò trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm động lực cho phát triển công nghiệp trong những năm tới.