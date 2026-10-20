Dấu mốc mở ra giai đoạn hợp tác mới Việt Nam – Liechtenstein

Trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas từ ngày 17 - 19/10/2026, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá chuyến thăm đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Theo Thứ trưởng, dù có quy mô dân số và diện tích khiêm tốn, Liechtenstein là quốc gia có thế mạnh về kinh tế, tài chính, khoa học và công nghệ. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của một Thủ tướng Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008, mang ý nghĩa mở đường cho giai đoạn hợp tác mới, đồng thời tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận song phương và đa phương mà hai nước cùng tham gia.

Dấu mốc chính trị, mở rộng trụ cột hợp tác chiến lược

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, chuyến thăm của Thủ tướng Brigitte Haas là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại được Đại hội XIV của Đảng xác định, với tinh thần độc lập, tự cường, tự chủ chiến lược, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Liechtenstein hôm 17/10.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, chuyến thăm không chỉ góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương mà còn mở ra những hướng hợp tác mới, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu phát triển của mỗi nước.

Theo Thứ trưởng, tại các cuộc hội kiến, hội đàm, lãnh đạo hai nước đều khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác cũng như vai trò, vị thế của nhau tại mỗi khu vực. Các cuộc tiếp xúc cấp cao đã góp phần củng cố tin cậy chính trị, nâng tầm quan hệ, đồng thời giúp hai bên hiểu rõ hơn những ưu tiên phát triển của nhau.

Trên cơ sở đó, Việt Nam và Liechtenstein nhất trí nỗ lực đưa khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế, thương mại, đầu tư và tài chính trở thành những trụ cột hợp tác trọng tâm, có khả năng tạo đột phá trong thời gian tới.

Một trong những kết quả nổi bật của chuyến thăm là việc ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng, đặc biệt là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và bốn quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) cùng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa hành vi trốn, tránh thuế đối với thuế thu nhập giữa Việt Nam và Liechtenstein.

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên EFTA chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA).

Thứ trưởng đánh giá đây là những văn kiện có ý nghĩa nền tảng, tạo điều kiện củng cố quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với EFTA, trong đó Liechtenstein là một trong bốn thành viên. Khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EFTA có hiệu lực, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động đầu tư giữa Việt Nam với các nước thành viên sẽ có thêm cơ hội mở rộng.

Trong khi đó, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần góp phần xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa các hành vi trốn, tránh thuế xuyên biên giới.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, những nền tảng pháp lý mới sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam và Liechtenstein tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính xanh, công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa và thiết bị y tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến lễ ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein.

Bên cạnh hợp tác song phương, chuyến thăm còn tạo thêm động lực thúc đẩy phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương. Việt Nam và Liechtenstein có nhiều điểm tương đồng trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc; đồng thời chia sẻ quan điểm về những vấn đề cùng quan tâm, trong đó có việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Thứ trưởng khẳng định, với dư địa hợp tác còn rất lớn, chuyến thăm vừa mang dấu ấn chính trị nổi bật, vừa mở ra những định hướng hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, có nhu cầu, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích nhân dân mỗi nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở các khu vực và trên thế giới.

Biến cam kết cấp cao thành những dự án hợp tác thực chất

Đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm sau chuyến thăm, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh yêu cầu quan trọng hàng đầu là tổ chức triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể hóa những nhận thức chung, cam kết và thỏa thuận cấp cao thành các chương trình, dự án thiết thực, bảo đảm kết quả chuyến thăm sớm tạo ra chuyển biến trong hợp tác song phương.

Theo đó, trước mắt, hai bên cần thúc đẩy hoàn tất các thủ tục phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EFTA và Hiệp định song phương về thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thứ trưởng lưu ý, quá trình triển khai đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan nhằm bảo đảm các thỏa thuận được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Quan trọng hơn, từ những khuôn khổ hợp tác đã được thiết lập, hai nước cần thúc đẩy hình thành thêm nhiều chương trình, dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Để tận dụng hiệu quả các cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EFTA, Thứ trưởng cho rằng cần chú trọng hướng dẫn doanh nghiệp nắm vững các cam kết, quy tắc xuất xứ và tiêu chuẩn thị trường. Cùng với đó là nâng cao chất lượng sản phẩm, kỹ năng lao động, năng lực quản trị và khả năng thích ứng với yêu cầu hội nhập.

Đặc biệt, cần tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng, qua đó bảo đảm lợi ích của hội nhập được lan tỏa rộng rãi trong nền kinh tế.

Trên bình diện song phương, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất trên tất cả các lĩnh vực, triển khai hiệu quả những cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, phù hợp với lợi ích và ưu tiên phát triển của mỗi bên.

Việc duy trì trao đổi đoàn, tăng cường đối thoại và phối hợp thông qua các cơ quan đầu mối sẽ góp phần bảo đảm những định hướng ở cấp cao được tiếp nối bằng các hành động cụ thể, nhất quán và liên tục.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là lựa chọn những dự án có khả năng tạo chuyển biến về chất trong hợp tác, đặc biệt ở các lĩnh vực mà Liechtenstein có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu phát triển.

Theo Thứ trưởng, hợp tác với những đối tác có thế mạnh về tri thức, công nghệ và quản trị như Liechtenstein sẽ góp phần bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tăng cường khả năng tự chủ của nền kinh tế Việt Nam.

Trong đó, công nghiệp chế tạo chuyên sâu và dịch vụ tài chính được xác định là những lĩnh vực có tiềm năng triển khai các dự án hợp tác cụ thể. Tuy nhiên, để chuyển hóa tiềm năng thành kết quả thực chất, các bên cần chủ động chuẩn bị điều kiện, lựa chọn dự án khả thi và xây dựng cơ chế phối hợp phù hợp.

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đặc biệt nhấn mạnh yếu tố con người trong phát triển quan hệ Việt Nam – Liechtenstein. Theo đó, hai nước cần tạo thêm cơ hội để sinh viên, nhà khoa học và người lao động trao đổi, học hỏi, nghiên cứu và làm việc cùng nhau; đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch và phát huy vai trò kết nối của cộng đồng người Việt Nam tại sở tại.

Thứ trưởng cho rằng, những hoạt động hợp tác cụ thể, từ các nhóm nghiên cứu chung giải quyết vấn đề thực tiễn đến các chương trình đào tạo giúp thế hệ trẻ nâng cao năng lực, đều có thể đóng góp vào việc xây dựng quan hệ hữu nghị gần gũi, bền chặt giữa hai quốc gia.

Khẳng định triển vọng hợp tác song phương, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas sẽ tạo động lực đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, thực chất hơn, mở ra giai đoạn hợp tác mới tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên.

Qua đó, quan hệ Việt Nam – Liechtenstein không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại mỗi khu vực cũng như trên thế giới.