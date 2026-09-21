Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Canada: Hướng tới nâng tầm quan hệ đối tác

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sắp thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Louise Arbour, Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel đã trả lời phỏng vấn báo chí, khẳng định Canada đang rất mong đợi chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong bối cảnh hai nước hướng tới làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh đến khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel. Ảnh Việt Đức.

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước

Theo Đại sứ, Canada và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973, đến năm 2017 nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện. Trong hơn 50 năm qua, quan hệ song phương đã đạt nhiều kết quả tích cực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo xung lực quan trọng đối với quan hệ Việt Nam - Canada, góp phần đưa mối quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới.

"Đây là một dấu mốc lịch sử trong quan hệ song phương", Đại sứ Jim Nickel nhấn mạnh, đồng thời cho biết Canada rất mong đợi được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm sắp tới.

Đại sứ nói thêm, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada thời gian qua đã đạt kết quả tích cực trong nhiều lĩnh vực như ngoại giao, thương mại và đầu tư, quốc phòng và an ninh, giao lưu văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chuyến thăm lần này là cơ hội để hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác trong những lĩnh vực trên.

"Canada rất mong đợi được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm sắp tới", Đại sứ Jim Nickel khẳng định.

Trong bối cảnh các quốc gia ngày càng quan tâm tới việc xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu và tăng cường quan hệ đối tác tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Đại sứ Jim Nickel khẳng định Canada coi Việt Nam là một đối tác quan trọng tại khu vực, đặc biệt là tại Đông Nam Á.

Trên thực tế, Việt Nam hiện là đối tác thương mại quan trọng nhất của Canada trong ASEAN, đồng thời được Canada nhìn nhận như một cửa ngõ để tăng cường quan hệ với ASEAN và rộng hơn là khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cũng theo Đại sứ, Việt Nam hiện đã trở thành một trung tâm sản xuất toàn cầu và là một mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, việc Canada tăng cường hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa thiết thực.

Quan hệ thương mại giữa hai nước đang tăng trưởng nhanh, trong khi quan hệ đầu tư cũng được củng cố qua từng năm. Đại sứ cho rằng những lợi ích và giá trị chung giữa Việt Nam và Canada sẽ tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế dài hạn của quan hệ đối tác song phương.

Đề cập tới thương mại và đầu tư, Đại sứ Jim Nickel bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Theo ông, cả Canada và Việt Nam đều nhận thức được nhu cầu duy trì các đối tác thương mại đáng tin cậy và đa dạng hóa quan hệ thương mại, qua đó tránh phụ thuộc quá mức vào một nền kinh tế hoặc một quốc gia.

Đại sứ cho biết trong 5 năm qua, thương mại hai chiều và đầu tư giữa Canada và Việt Nam đã tăng gấp đôi. Riêng thương mại song phương tăng từ 15,7 tỷ CAD năm 2024 lên 20,6 tỷ CAD năm 2025.

Phần lớn kim ngạch thương mại này đến từ xuất khẩu của Việt Nam sang Canada. Đại sứ đánh giá đây là kết quả tích cực đối với Việt Nam, đồng thời cho rằng dư địa để tiếp tục mở rộng thương mại hai chiều giữa hai nước còn rất lớn.

Nhiều dư địa hợp tác trong nông nghiệp, năng lượng và công nghệ

Theo Đại sứ, nông nghiệp và an ninh lương thực là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Canada. Hai bên có thể tăng cường thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có công nghệ nông nghiệp.

Năng lượng cũng được Đại sứ Canada xác định là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển nhanh của Việt Nam, nhất là khi Việt Nam đang thúc đẩy các ngành sản xuất tiên tiến, trung tâm dữ liệu, trung tâm tài chính quốc tế và công nghiệp bán dẫn - những lĩnh vực đòi hỏi nguồn cung năng lượng lớn.

"Canada là một cường quốc về năng lượng", Đại sứ cho biết, đồng thời nhấn mạnh Canada có nhiều thế mạnh về năng lượng truyền thống, năng lượng tái tạo cũng như đổi mới trong lĩnh vực năng lượng. Theo ông, hai nước có thể mở rộng đáng kể hợp tác về an ninh và nguồn cung năng lượng.

Đại sứ nhấn mạnh: "Canada có nhiều thế mạnh về năng lượng truyền thống, năng lượng tái tạo cũng như đổi mới trong lĩnh vực năng lượng... Hai nước có thể mở rộng đáng kể hợp tác về an ninh và nguồn cung năng lượng".

Bên cạnh đó, hàng không và hàng không vũ trụ cũng được đánh giá là lĩnh vực có tiềm năng hợp tác. Trong khi ngành hàng không Việt Nam đang phát triển nhanh, Canada có thế mạnh về sản xuất và công nghệ hàng không. Sự bổ trợ giữa năng lực của hai bên có thể tạo thêm cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Đại sứ Jim Nickel cũng đề cập tới tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ, bao gồm công nghệ thông tin và truyền thông, vệ tinh và các công nghệ tiên tiến khác. Trí tuệ nhân tạo cũng được xác định là một lĩnh vực có nhiều triển vọng.

Với nền tảng quan hệ hơn 50 năm, cùng đà phát triển tích cực của thương mại, đầu tư và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, chuyến thăm Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được Đại sứ Jim Nickel kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để hai nước làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện, đồng thời mở rộng những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với lợi ích của hai bên và xu thế phát triển tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.