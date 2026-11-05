Dấu mốc khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và tư liệu của di sản Việt Nam

Đoàn đại biểu Việt Nam tại sự kiện. (Ảnh: Lê Minh Hưởng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, chiều 5/11, trong khuôn khổ Kỳ họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương (MOWCAP) của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), hai di sản tư liệu của Việt Nam, gồm “Văn bia Phố Hiến” (tỉnh Hưng Yên) và “Ma nhai trên núi Non Nước” (tỉnh Ninh Bình) đã được ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong đó, Văn bia Phố Hiến cung cấp những tư liệu quý về sự hình thành, phát triển của một thương cảng quốc tế sầm uất ở Đông Nam Á, phản ánh hoạt động giao thương và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực.

Trong khi đó, hệ thống Ma nhai trên núi Non Nước lưu giữ những dấu tích lịch sử, văn học và sự giao thoa văn hóa, tôn giáo qua nhiều thế kỷ. Với hai di sản mới được ghi danh, Việt Nam hiện có tổng cộng 13 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh, gồm 4 di sản thuộc Danh mục thế giới và 9 di sản thuộc Danh mục khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Việc hai hồ sơ cùng được thông qua và trao chứng nhận không chỉ khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và tư liệu độc đáo của các di sản, mà còn ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong bảo tồn, phát huy ký ức lịch sử và di sản tư liệu.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, cho biết tỉnh sẽ tiếp tục triển khai số hóa toàn bộ hệ thống văn bia, xây dựng chương trình bảo quản, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và quảng bá giá trị của Văn bia Phố Hiến tới công chúng trong nước và quốc tế.

Tỉnh cũng định hướng xây dựng các chương trình phục hồi, phát triển Phố Hiến xưa, qua đó giúp du khách hiểu rõ hơn về diện mạo và vai trò của thương cảng này trong thế kỷ XVI-XVII.

Ở góc độ chuyên môn, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, nhấn mạnh Phố Hiến là minh chứng quan trọng cho thời kỳ hoàng kim của hoạt động giao thương giữa Việt Nam với khu vực châu Á và thế giới trong các thế kỷ XVI-XVIII.

Ông cho biết hầu hết các quốc gia có nền thương mại phát triển thời bấy giờ đều hiện diện tại Phố Hiến, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, nhiều nước Đông Nam Á và đặc biệt là các cường quốc phương Tây như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, Hà Lan và Pháp. Sự hiện diện đa dạng này cho thấy vị thế và sức hấp dẫn của Phố Hiến trong mạng lưới thương mại quốc tế đương thời.

Trong khoảng 300 văn bia được phát hiện tại Phố Hiến và khu vực lân cận, hồ sơ đề cử đã lựa chọn 41 tấm bia tiêu biểu nhất.

Theo ông, đây là nguồn tư liệu gốc, có giá trị nguyên bản, phản ánh quá trình hình thành và phát triển lâu dài của Phố Hiến, đồng thời cung cấp bằng chứng về mạng lưới giao thương rộng lớn cũng như chủ trương phát triển kinh tế biển, kinh tế hướng ngoại của chính quyền Lê-Trịnh thời kỳ đó./.