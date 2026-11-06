Dấu mốc đặc biệt sau hơn 8 thập kỷ đứng trong hàng ngũ Đảng của cụ bà 106 tuổi

Ngày 6/11, Nghệ An tổ chức trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 cho các đảng viên lão thành. Trong số này, cụ Nguyễn Thị Bút (106 tuổi), sinh hoạt tại Chi bộ Hưng Xá, Đảng bộ xã Trung Lộc, là người cao tuổi nhất.

Trong những năm tháng gian khó, cụ Bút tích cực tham gia phong trào cách mạng, hoạt động phụ nữ và nông hội tại địa phương. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, cụ luôn giữ vững phẩm chất người đảng viên, gắn bó với nhân dân, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An chúc mừng cụ Nguyễn Thị Bút.

Cụ Nguyễn Thị Bút nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đã trao quyết định, giấy chứng nhận và gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ Nguyễn Thị Bút. Lãnh đạo tỉnh khẳng định đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của đảng viên; đồng thời mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Cùng ngày, tại xã Yên Xuân, bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Thị Hợi, sinh hoạt tại Chi bộ Phú Lĩnh.

Sinh năm 1929, bà Hợi tham gia hoạt động cách mạng từ năm 16 tuổi, đúng vào thời điểm cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Năm 1948, bà được kết nạp vào Đảng. Trong quá trình công tác, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong tổ chức Hội Phụ nữ, công tác Đảng và chính quyền cơ sở.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Thị Hợi.

Bà từng được điều động tham gia các đợt giảm tô, cải cách ruộng đất và công tác xây dựng vùng mới giải phóng tại Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị. Năm 1978, bà nghỉ hưu nhưng vẫn tích cực tham gia công tác địa phương với cương vị Bí thư Chi bộ, đại biểu HĐND xã.

Với những đóng góp trong quá trình hoạt động cách mạng, bà Hợi được trao tặng nhiều phần thưởng, trong đó có 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất và Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất.

Tại buổi lễ, bà Hợi xúc động ôn lại chặng đường 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng thời gửi gắm những lời căn dặn tới con cháu và thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục cống hiến cho quê hương, đất nước.

Tại xã Hạnh Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thị Đào, sinh hoạt tại Chi bộ Văn Đình, Đảng bộ xã Hạnh Lâm.

Sinh năm 1931 tại địa phương, bà Đào sớm tham gia hoạt động cách mạng, từng tham gia Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã, làm dân công và đảm nhiệm vị trí đội phó đội sản xuất. Trong quá trình công tác, bà luôn nhiệt tình, trách nhiệm, gắn bó với phong trào và đời sống nhân dân, góp phần xây dựng quê hương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thị Đào.

Tại xã Quỳnh Lưu, cụ Đặng Văn Lý, 99 tuổi, sinh hoạt tại Chi bộ thôn 2 Quỳnh Bá, cũng vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 17 tuổi, 4 năm sau, cụ Lý trở thành chiến sĩ quân đội. Trong những năm tháng quân ngũ, cụ từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hai lần thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Lào, tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và tiếp tục công tác trong quân đội.

Sau khi trở về địa phương, cụ đảm nhiệm nhiều chức vụ trong tổ chức Đảng cơ sở và Hội Cựu chiến binh xã.

Tại buổi lễ, cụ Lý bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được ghi nhận chặng đường 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cụ cho rằng tấm Huy hiệu là lời nhắc nhở bản thân tiếp tục giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, giữ trọn niềm tin với Đảng đến cuối đời.