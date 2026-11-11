14/11/2026 - Dấu mốc 60 năm và hành trình tiếp nối của Trường Đại học Điện lực.

Hai dấu mốc lịch sử, một dòng chảy truyền thống

Năm 1898 đánh dấu khởi nguồn của truyền thống đào tạo kỹ nghệ mà Trường Đại học Điện lực kế thừa và phát huy. Trải qua những biến động của lịch sử, hoạt động đào tạo kỹ thuật từng bước được xây dựng, củng cố, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong từng giai đoạn.

Năm 1966, Trường Trung học Kỹ thuật Điện được thành lập, mở ra một chặng đường phát triển riêng của cơ sở đào tạo chuyên ngành điện. Từ những lớp học đầu tiên với nhiệm vụ đào tạo cán bộ kỹ thuật phục vụ ngành điện, Nhà trường từng bước mở rộng quy mô, nâng cao trình độ đào tạo và phát triển thành Trường Đại học Điện lực ngày nay.

Hai dấu mốc 1898 và 1966 mang những ý nghĩa lịch sử riêng, nhưng cùng tạo nên nền tảng truyền thống của EPU. Nếu 128 năm là chiều sâu của quá trình đào tạo kỹ thuật được kế thừa qua nhiều thời kỳ, thì 60 năm là hành trình xây dựng, trưởng thành và khẳng định sự phát triển của một cơ sở giáo dục đại học gắn bó với ngành điện và lĩnh vực năng lượng.

Đó cũng là giá trị đặc biệt của lễ kỷ niệm năm nay: không chỉ nhìn lại lịch sử của một ngôi trường, mà còn nhận diện rõ hơn dòng chảy truyền thống đã tạo nên bản sắc EPU.

Sáu thập kỷ được viết nên từ nhiều thế hệ

Một ngôi trường không được tạo nên chỉ bởi những công trình, chương trình đào tạo hay những dấu mốc trong lịch sử. Giá trị của một cơ sở giáo dục còn được hình thành từ những con người đã dành tâm huyết cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu và xây dựng Nhà trường qua từng giai đoạn.

Trong hành trình 60 năm của EPU, mỗi thế hệ cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên đều có những đóng góp riêng. Có những người đặt nền móng cho hoạt động đào tạo trong điều kiện còn nhiều khó khăn; có những thế hệ tiếp tục xây dựng đội ngũ, phát triển chuyên môn, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục; cũng có những thế hệ sinh viên trưởng thành từ mái trường, mang theo kiến thức và hành trang nghề nghiệp để đóng góp cho xã hội.

Thế hệ cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên đóng góp cho Trường Đại học Điện lực. (Ảnh tư liệu).

Những đóng góp ấy có thể khác nhau về vị trí, nhiệm vụ và thời gian gắn bó, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: sự đồng hành với quá trình phát triển của Trường Đại học Điện lực.

Vì thế, Lễ kỷ niệm 60 năm cũng là dịp để những người đã và đang gắn bó với EPU có cơ hội nhìn lại chặng đường của mình trong lịch sử chung của Nhà trường. Đó là sự tri ân đối với các thế hệ đi trước, sự ghi nhận những đóng góp trong hiện tại và niềm tin dành cho những thế hệ sẽ tiếp tục viết nên các dấu mốc tiếp theo.

Từ dấu mốc kỷ niệm đến chặng đường phát triển mới

Sáu mươi năm là một dấu mốc đáng tự hào, nhưng cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy những giá trị đã được xây dựng. Trong bối cảnh giáo dục đại học và lĩnh vực năng lượng có nhiều thay đổi, Trường Đại học Điện lực tiếp tục đứng trước nhiệm vụ phát triển chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế.

Trên nền tảng truyền thống đào tạo kỹ thuật, Nhà trường đang từng bước phát triển theo định hướng đại học đa ngành, đa lĩnh vực, gắn hoạt động đào tạo với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của đất nước.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện trong thông điệp kỷ niệm 60 năm: “Kết nối truyền thống - Kiến tạo tương lai”. Đây không chỉ là thông điệp dành cho một sự kiện, mà còn thể hiện mối liên hệ giữa những giá trị được kế thừa với trách nhiệm phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Ngày 14/11/2026 sẽ trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của Trường Đại học Điện lực. Từ nền tảng 128 năm truyền thống đào tạo kỹ nghệ, qua 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ EPU cùng hướng về một ngày hội chung - nơi quá khứ được trân trọng, những đóng góp được ghi nhận và khát vọng phát triển tiếp tục được khơi dậy.

Sáu mươi năm là một chặng đường để tự hào, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho những hành trình mới. Với nền tảng truyền thống, trí tuệ và sự đồng hành của nhiều thế hệ, Trường Đại học Điện lực tiếp tục hướng tới tương lai bằng tinh thần đổi mới, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, khoa học công nghệ và phát triển ngành năng lượng đất nước.