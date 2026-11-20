Ngày 18/11, Trường Tiểu học và THCS Nam Dư (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THCS Lĩnh Nam (1966-2026), nay là Trường Tiểu học và THCS Nam Dư, đồng thời chào mừng 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Đây là dịp để các thế hệ thầy và trò cùng nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành và tiếp nối truyền thống nhà trường.

60 năm xây dựng và phát triển

Dự buổi lễ có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hưng Nguyễn Đức Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo phường; đại diện lãnh đạo phường Lĩnh Nam, nguyên lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai trước đây, đại diện các tổ chức, đơn vị, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và đông đảo phụ huynh.

Thành lập năm 1966, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra ác liệt, Trường Phổ thông cấp 2 Lĩnh Nam ra đời trên vùng đất ven sông Hồng. Dù điều kiện dạy và học còn nhiều khó khăn, thầy và trò nhà trường vẫn kiên trì bám lớp, bám trường. Những lớp học dưới lòng đất, những lần sơ tán qua vườn nhà dân, cửa chùa đã trở thành ký ức đáng nhớ, thể hiện quyết tâm duy trì sự nghiệp giáo dục giữa thời chiến.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh. V Vân

Năm 1973, trường mang tên Trường cấp 1, 2 Lĩnh Nam. Đến năm 1996, trường chính thức đổi tên thành Trường THCS Lĩnh Nam, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới. Từ những lớp học đơn sơ ban đầu, nhà trường từng bước được đầu tư xây dựng khang trang, đội ngũ giáo viên ngày càng phát triển, chất lượng giáo dục không ngừng nâng cao. Tháng 9/2010, trường vinh dự được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Kế thừa truyền thống các thế hệ đi trước, Trường THCS Lĩnh Nam không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, chú trọng phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh. Các phương pháp học tập theo nhóm, theo trạm, ứng dụng sơ đồ tư duy, giáo dục STEM và triển khai các dự án khoa học thực tiễn được đẩy mạnh, góp phần phát triển tư duy độc lập và năng lực sáng tạo của học sinh.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống. Mô hình tư vấn tâm lý học đường, hòm thư nhắn gửi yêu thương và các hoạt động chia sẻ giữa thầy và trò tạo môi trường để học sinh được lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành. Đây cũng là mô hình được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn thí điểm để nhân rộng.

Đến năm học 2025-2026, nhà trường có 46 lớp với 2.268 học sinh, tăng 146 em so với năm học trước. Hệ thống 46 phòng học được trang bị thiết bị trình chiếu cùng các phòng chức năng, phòng thực hành tin học, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hưng Nguyễn Đức Dũng và các đại biểu thăm quan Triển lãm ảnh "60 năm hành trình xây dựng và phát triển".

Chất lượng giáo dục tiếp tục được khẳng định với tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp THCS. Nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố, quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, thành tích tại kỳ thi Toán quốc tế ITMC tổ chức ở Thái Lan góp phần khẳng định năng lực và tinh thần hội nhập của học sinh nhà trường.

Với những kết quả đạt được, trường vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022; Cờ thi đua của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 và Bằng khen của UBND thành phố năm học 2023-2024.

Tiếp nối truyền thống, mở ra chặng đường phát triển mới

Năm 2026, thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới giáo dục của thành phố Hà Nội, Trường THCS Lĩnh Nam và Trường Tiểu học Nam Dư được sáp nhập, lấy tên chung là Trường Tiểu học và THCS Nam Dư.

Việc sáp nhập không chỉ là sự thay đổi về tổ chức mà còn mở ra cơ hội xây dựng môi trường giáo dục liên thông, tăng cường phối hợp giữa hai cấp học, phát huy hiệu quả nguồn lực đội ngũ và cơ sở vật chất, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Phát biểu tại buổi lễ, cô Trần Lệ Khanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nam Dư, bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành của phụ huynh và tình cảm của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hưng Nguyễn Đức Dũng trao Bằng khen của UBND Thành phố tặng Trường THCS Lĩnh Nam (trước sắp xếp).

Theo cô Trần Lệ Khanh, 60 năm là niềm tự hào, đồng thời đặt ra trách nhiệm đối với thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, vun đắp và phát huy những giá trị truyền thống. Dù tên gọi, mô hình có thay đổi, tình yêu nghề, nghĩa thầy trò, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến vẫn là những giá trị bền vững kết nối các thế hệ.

Trên nền tảng truyền thống đã được vun đắp, Trường Tiểu học và THCS Nam Dư xác định tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, nhân văn, sáng tạo, tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, sở trường và nuôi dưỡng ước mơ.

Từ Trường THCS Lĩnh Nam đến Trường Tiểu học và THCS Nam Dư, truyền thống 60 năm tiếp tục được kế thừa và phát huy. Những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên sẽ là nền tảng để nhà trường tiếp tục đổi mới, phát triển, lấy học sinh làm trung tâm trong mọi hoạt động giáo dục.

Tại buổi lễ, nhà trường tổ chức tri ân các thế hệ cán bộ quản lý qua các thời kỳ, những người đã dành tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cho sự nghiệp xây dựng, phát triển nhà trường. Những cuộc gặp gỡ, lời thăm hỏi và tình cảm của các thế hệ thầy cô, học sinh đã góp phần tạo nên không khí xúc động, ấm áp trong ngày hội truyền thống.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển nhà trường được biểu dương, khen thưởng, ghi nhận những đóng góp đối với sự nghiệp giáo dục.