Dầu mỏ thế giới trở lại trạng thái dư cung

Thị trường dầu mỏ thế giới đang quay trở lại trạng thái dư cung khi xuất khẩu từ vùng Vịnh phục hồi. Ảnh: Reuters/Alexander Manzyuk.

Bất chấp những cuộc tấn công liên tục nhắm vào các đoàn tàu thuyền trên biển, xuất khẩu dầu mỏ tại khu vực Trung Đông đang phục hồi tốt hơn kỳ vọng và vượt trội hơn cả đà hồi phục của nhu cầu dầu mỏ trên toàn cầu, theo Reuters.

Khi cung lấn át cầu

Theo báo cáo mới nhất từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nguồn cung dầu trung bình trong quý IV dự kiến đạt 105 triệu thùng/ngày, cao hơn mức nhu cầu tới 1,7 triệu thùng/ngày.

Đáng chú ý, con số này trái ngược hoàn toàn với dự báo thiếu hụt nguồn cung mà IEA từng đưa ra trước đó.

"Thị trường dầu mỏ đang cho thấy những dấu hiệu cân bằng trở lại, lần đầu tiên, nguồn cung dầu toàn cầu đã vượt quá nhu cầu kể từ khi chiến tranh ở Iran bùng nổ", báo cáo nhấn mạnh.

Theo dự báo của IEA, thị trường dầu thô năm 2027 sẽ dư thừa khoảng 3,8 triệu thùng/ngày, giảm nhẹ so với mức dư 3,94 triệu thùng/ngày được đưa ra trong báo cáo tháng trước.

Ngay sau khi báo cáo của IEA được công bố, giá dầu Brent đã giảm nhẹ 0,1%, xuống còn 95,71 USD/thùng.

Tín hiệu tích cực từ khối OPEC+

Trong báo cáo công bố hôm giữa tuần, OPEC cho biết nhóm OPEC+ (gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh như Nga) đã đẩy mạnh sản lượng lên mức 41,23 triệu thùng dầu thô/ngày trong tháng 10.

Con số này đánh dấu mức tăng mạnh khoảng 2,04 triệu thùng/ngày so với tháng 9, và đạt 97% mức sản lượng trước xung đột hồi tháng 2.

Trong một diễn biến khác, IEA cũng cho biết sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 10 đã tăng thêm 210.000 thùng/ngày so với tháng 9, đạt mốc 8,73 triệu thùng/ngày.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của nước này cũng ghi nhận đà phục hồi, nhờ đạt được thỏa thuận cung cấp dầu diesel với Mỹ.

Báo cáo cũng cho biết xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ của Nga trong tháng trước đã tăng 260.000 thùng/ngày so với tháng 9, đạt mức 1,49 triệu thùng/ngày, là mức cao nhất kể từ tháng 6.

Trong đó, dầu diesel có lượng xuất khẩu tăng gấp đôi, chạm mức 270.000 thùng/ngày.

Ngày 10/10, Nga đã nới lỏng một phần các biện pháp hạn chế xuất khẩu dầu diesel, sau thỏa thuận giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ nhằm gia tăng nguồn cung cho thị trường toàn cầu.

Dẫn số liệu từ hãng phân tích dữ liệu hàng hóa Kpler, IEA cho biết lượng dầu diesel do Nga vận chuyển trong tháng 10 đã vọt lên 1,13 triệu tấn, vượt xa mức cam kết ban đầu là 300.000 tấn (tương đương 2,25 triệu thùng).

Trong đó, phần lớn lượng hàng này dành cho các thị trường như Thổ Nhĩ Kỳ (240.000 tấn) và Brazil (160.000 tấn).

Tuy nhiên, đến nay, chưa có bất kỳ lô hàng dầu diesel nào từ Nga cập bến thị trường Mỹ.

Lượng lớn dầu được giải phóng

Trong thông báo vào hôm thứ Sáu, IEA cho biết các quốc gia thành viên sẽ giải phóng khoảng 71 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỏ dự trữ khẩn cấp từ nay cho đến cuối tháng 2/2027.

Cho thấy các quốc gia đang đẩy nhanh tốc độ xả kho, nhanh gần gấp đôi so với mức ghi nhận trong hai tháng 9 và 10.

Đợt xả kho này sẽ bao gồm khoảng 15 triệu thùng dầu diesel, dự kiến được tung ra thị trường vào cuối tháng 2 năm sau.

Đáng chú ý, lượng nhiên liệu này hầu như đến từ kho dự trữ của Pháp và Đức, với tiến độ xả kho từ 4 đến 5 triệu thùng trong tháng 1/2027 trước khi giảm dần vào tháng 2 cùng năm.

Dự kiến ​​lượng dầu dự trữ khẩn cấp ở châu Âu sẽ được giải phóng lên tới 33 triệu thùng, dẫn đầu là Đức và Pháp, và khoảng 37 triệu thùng nữa sẽ đến từ kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ.

Lượng dầu dự trữ của các chính phủ sẽ chiếm ít nhất 85% tổng lượng dầu dự kiến.

Tình trạng dư cung dần gia tăng

Giá dầu cao đã kìm hãm nhu cầu tiêu thụ, gây mất cân bằng thị trường và tạo ra thặng dư nguồn cung. Về xu thế sắp tới, IEA dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ giảm 2,7 triệu thùng/ngày trong năm 2026 xuống còn 102,3 triệu thùng/ngày.

Sau đó, nhu cầu sẽ tăng 2 triệu thùng/ngày vào năm 2027, mức dự báo không thay đổi so với các đánh giá trước đó.

Bên cạnh sản lượng gia tăng từ OPEC+, IEA cũng cho biết nguồn cung từ các quốc gia ngoài khối này cũng đang tăng lên.

Theo đó, sản lượng dầu từ Mỹ, Canada, Brazil, Argentina và Guyana được dự báo tăng thêm 1,6 triệu thùng/ngày ngay trong năm nay.

Đến năm 2027, tổng nguồn cung dầu toàn cầu dự kiến tăng 6,6 triệu thùng/ngày, vươn lên mức 108,1 triệu thùng/ngày, bởi sự phục hồi của sản lượng dầu tại vùng Vịnh.

Tuy nhiên, IEA cũng hạ mức dự báo tăng trưởng nguồn cung cho năm 2027 xuống còn 1,1 triệu thùng/ngày so với báo cáo của tháng trước.

Dự báo này một phần phản ánh động thái điều chỉnh giảm từ phía Iran, quốc gia đang chịu các lệnh cấm vận từ Mỹ, dẫn tới hạn chế tiềm năng xuất khẩu dầu mỏ.

Không chỉ riêng IEA, nhiều nhà phân tích cũng dự báo tình trạng dư cung đang quay trở lại thị trường dầu mỏ.

Tuần trước, JPMorgan đã dự báo lượng dầu toàn cầu sẽ rơi vào trạng thái dư thừa tới 1,4 triệu thùng/ngày ngay trong tháng 10.