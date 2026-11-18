Theo Bangkok Post, nữ du khách đến từ Bangkok và cùng một nhóm bạn tới Doi Wawajo, tỉnh Mae Hong Son, miền Bắc Thái Lan. Cô được cho là đã rời khu vực dựng lều vào khoảng 22h ngày 13/11. Thấy cô vắng mặt lâu bất thường, những người đi cùng bắt đầu tìm kiếm với sự hỗ trợ của các nhân viên khuân vác địa phương.

Trong lúc tìm kiếm, nhóm phát hiện dấu vết trượt ngã gần mép vực. Nghi người bạn đã rơi xuống phía dưới, họ lập tức báo lực lượng chức năng. Theo Thai PBS, thi thể nữ du khách được tìm thấy ở độ sâu khoảng 150 m. Vách núi dốc, địa hình hiểm trở và ánh sáng hạn chế khiến việc tiếp cận vị trí này gặp nhiều khó khăn.

Đội cứu hộ phải dùng dây thừng và thiết bị chuyên dụng để xuống khu vực bên dưới. Quá trình tìm kiếm kéo dài nhiều giờ trước khi thi thể nạn nhân được đưa lên. Theo nhận định ban đầu, cô có thể gặp tai nạn khi di chuyển khỏi khu vực lều vào ban đêm. Một giả thuyết được nêu là cô rời lều để đi vệ sinh rồi trượt chân xuống vực. Nguyên nhân chính thức của vụ việc chưa được xác định.

Nữ du tử vong thương tâm sau khi rơi xuống vực sâu 150m. Ảnh: The Nation

Vườn quốc gia Namtok Mae Surin thông báo đóng cửa Doi Wawajo từ ngày 14/11. Quyết định nhằm bảo đảm an toàn cho du khách trong thời gian cơ quan chức năng xử lý vụ việc và rà soát các vấn đề liên quan. Người dân và khách du lịch được yêu cầu không tự ý đi vào khu vực đang đóng cửa.

Nằm ở độ cao hơn 1.700 m so với mực nước biển, Doi Wawajo thu hút những người thích đi bộ đường dài, khám phá thiên nhiên và cắm trại qua đêm. Cảnh quan núi rừng, không khí mát lạnh và biển mây vào buổi sáng là những điểm hấp dẫn của nơi này. Nhiều người chọn dựng lều để có thể thức dậy giữa không gian mây phủ và ngắm bình minh từ trên cao.

Khu vực Doi Wawajo có nhiều đoạn đường dốc, lối đi hẹp và một số vị trí cắm trại gần vách núi. Ban ngày, du khách có thể quan sát địa hình xung quanh để nhận biết phần nào những nơi nguy hiểm. Khi trời tối, việc di chuyển ra khỏi lều khó khăn hơn, nhất là ở những chỗ thiếu chiếu sáng hoặc không có ranh giới cảnh báo rõ ràng. Những điều kiện này đòi hỏi du khách có kỹ năng di chuyển và nhận diện rủi ro.

Những khu cắm trại gần sườn núi hoặc vách đá đòi hỏi nhiều biện pháp phòng ngừa hơn so với các địa điểm lưu trú thông thường. Ảnh: Thai PBS

Theo The Thaiger, sau vụ tai nạn, phương án dựng hàng rào bảo vệ quanh khu cắm trại đã được đề cập để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố tương tự. Tại những điểm cắm trại gần sườn núi hoặc vách đá, việc xác định khu vực được phép dựng lều và giữ khoảng cách an toàn với mép vực là những biện pháp phòng ngừa cần thiết. Biển cảnh báo và lối đi dễ quan sát vào ban đêm cũng giúp du khách nhận biết những khu vực có nguy cơ.

Du khách cần được cung cấp thông tin về địa hình, những nơi hạn chế tiếp cận và cách liên hệ lực lượng cứu hộ khi có sự cố. Ở những địa điểm có địa hình phức tạp, nhân viên quản lý hoặc người hướng dẫn am hiểu địa phương có thể giúp hạn chế rủi ro. Đơn vị quản lý cũng cần bố trí khu cắm trại, thiết lập hệ thống cảnh báo và chuẩn bị phương án ứng phó khẩn cấp.

Với người đi cắm trại, những lưu ý cơ bản gồm tránh dựng lều sát mép vực và tránh di chuyển một mình trong bóng tối. Khi rời lều vào ban đêm, du khách cần mang theo đèn chiếu sáng và báo cho người đi cùng biết. Việc bảo đảm an toàn tại những điểm như Doi Wawajo cần được tính đến từ khâu bố trí khu cắm trại đến cách du khách di chuyển trong thời gian lưu trú.

(Theo Bangkok Post, The Thaiger)