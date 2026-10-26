Đau lòng: Cô gái 28 tuổi tử vong sau 514 lần bị bạn trai hành hung trong suốt 3 giờ 20 phút

Vụ án được đề cập trong chương trình điều tra “Điều chưa được biết đến”, phát sóng trên đài SBS ngày 24/10.

Ngày 20/6, lực lượng cấp cứu nhận cuộc gọi từ người đàn ông thông báo bạn gái sống cùng đã bất tỉnh. Khi đến căn phòng tầng hầm tại quận Gangseo, Seoul, các nhân viên phát hiện nạn nhân đã ngừng tim.

Cô gái được truyền thông gọi bằng tên thay đổi là Lim Jandi, 28 tuổi, từng làm việc tại công ty công nghệ thông tin. Trên cơ thể Lim có nhiều vết bầm tím, vùng lưng mang dấu vết cho thấy cô bị đánh nhiều lần bằng vật cứng.

Bạn trai của Lim mang họ Jeon, kém cô 4 tuổi, thừa nhận hành hung nạn nhân. Tuy nhiên, người này phủ nhận ý định giết người và cho rằng hành vi xảy ra vì không thể chịu đựng những lời nói dối của bạn gái.

Đối tượng hành hung bạn gái trong suốt 3 giờ 20 phút

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Lim bị gãy 21 xương sườn, nhiều cơ quan nội tạng quan trọng tổn thương. Các chuyên gia pháp y nhận định thương tích trên cơ thể nạn nhân mang dấu hiệu của hành vi tra tấn.

Camera lắp trong căn nhà đã ghi lại toàn bộ diễn biến. Hình ảnh cho thấy Jeon liên tục hành hung bạn gái suốt 3 giờ 20 phút, tổng cộng 514 lần. Người đàn ông sử dụng tay, chân và búa cao su để đánh nạn nhân, đồng thời ép cô chịu đựng những hành vi ngược đãi.

Dù cửa ra vào ở ngay phía sau nơi xảy ra vụ việc, Lim không thể chạy thoát. Lý do cô không rời đi trong thời gian bị hành hung trở thành vấn đề được chú ý trong quá trình điều tra.

Đồng nghiệp cho biết cuộc sống của Lim thay đổi rõ rệt từ khoảng 1 năm trước khi cô qua đời. Nữ nhân viên thường xuyên rời chỗ làm để nghe điện thoại tại cầu thang thoát hiểm. Cô từng xuất hiện với khuôn mặt bầm tím, đi lại khó khăn nhưng không nhờ đồng nghiệp giúp đỡ.

Các dấu vết trên cơ thể cho thấy tình trạng bạo hành có thể đã bắt đầu ít nhất 6 tuần trước khi Lim tử vong. Cô được cho là sử dụng miếng dán và thuốc giảm đau để chịu đựng thương tích.

Khi kiểm tra điện thoại và tài khoản lưu trữ trực tuyến của nạn nhân, nhóm sản xuất chương trình phát hiện hàng nghìn tài liệu cùng tệp ghi âm. Dữ liệu cho thấy Lim từng dùng công cụ trí tuệ nhân tạo để tìm cách trả lời những câu hỏi khó hiểu từ bạn trai.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Lim bị gãy 21 xương sườn, nhiều cơ quan nội tạng quan trọng tổn thương.

Các tài liệu nhiều lần đề cập “dự án quốc gia”. Jeon giải thích đây là bộ quy tắc cả 2 cùng lập ra để hạn chế tranh cãi. Tuy nhiên, nội dung được tìm thấy thể hiện cơ chế kiểm soát bất cân xứng, trong đó Jeon là người duy nhất thực hiện hình phạt.

Sổ tay giao tiếp quy định nếu Lim bị xác định nói dối, cô sẽ không còn được đối xử như con người. Khi hình phạt bắt đầu, cô không được giải thích hoặc biện minh. Mức phạt cũng được mô tả là vượt quá những gì cô có thể tưởng tượng.

Chương trình cho biết Jeon nhắc đến cái chết 16 lần trong ngày xảy ra vụ việc nhưng giọng nói không thể hiện sự kích động rõ rệt. Chuyên gia nhận định hành vi này không giống kiểu bạo lực chỉ xuất hiện khi mất kiểm soát cảm xúc.

Jeon còn bị cho là yêu cầu Lim bồi thường 100 triệu won, khoảng 1,8 tỷ đồng, và gọi khoản tiền này là phần thuộc “dự án”. Chuyên gia nhận định chi tiết trên có thể thể hiện việc kiểm soát và khai thác nạn nhân về kinh tế.

Jeon tiếp tục phủ nhận ý định giết người và cho rằng hành vi bạo lực diễn ra bột phát. Gia đình người này lại nói Lim đã thao túng tâm lý bạn trai. Những lời giải thích trên trái ngược với hình ảnh camera, thương tích và tài liệu được công bố trong chương trình.