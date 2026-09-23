Đau lòng: Bé gái 5 tuổi bị người thân ném xuống sông, hành động của nghi phạm trước khi bị bắt gây chú ý

Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) mới đây bắt giữ 1 người đàn ông địa phương, 37 tuổi, vì nghi ngờ ném cháu gái 5 tuổi xuống sông tại bang Johor.

Theo ông Yusof Othman, Trưởng cảnh sát quận Kota Tinggi, lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ việc vào thứ Hai, ngày 21/9.

Trước khi bé gái bị ném xuống sông, nghi phạm được cho là có hành vi hung hăng, cầm theo dao rựa và đuổi theo người cha 40 tuổi của nạn nhân.

Bé gái 5 tuổi đã tử vong thương tâm sau khi bị ném xuống sông.

Vụ việc xảy ra tại Kampung Padang, Tanjung Sedili, thuộc quận Kota Tinggi, bang Johor, Malaysia. Trong quá trình bắt giữ, 1 cuộc giằng co đã xảy ra giữa cảnh sát và nghi phạm. 1 sĩ quan bị thương nhưng lực lượng chức năng sau đó vẫn khống chế và bắt giữ được người đàn ông.

1 nhân viên y tế có mặt tại hiện trường xác nhận bé gái đã tử vong. Thi thể nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Kota Tinggi trước khi chuyển tới Khoa Pháp y của Bệnh viện Pasir Gudang vào thứ Ba, ngày 22/9, để khám nghiệm tử thi.

Cảnh sát cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn đang được điều tra. Nghi phạm được cho là có vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Vụ án hiện được điều tra theo Điều 302 Bộ luật Hình sự Malaysia. Theo thông báo của cơ quan chức năng, tội danh này có thể đối mặt với án tử hình hoặc mức phạt tù từ 30 đến 40 năm nếu bị kết án.

Sau vụ việc, ông Muszaidi Makmor, nghị sĩ đại diện khu vực Sedili, chia sẻ trên Facebook rằng nghi phạm được cho là có vấn đề về tâm thần và đã hành động bất ngờ.

Ông Muszaidi đến Phòng khám Y tế Tanjung Sedili để thăm hỏi cha của nạn nhân. Nghị sĩ này cũng gửi lời chia buồn đến gia đình bé gái và mong họ có đủ sức mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn.

“Cầu mong gia đình có đủ sức mạnh để vượt qua thử thách vô cùng gian nan này”, ông Muszaidi chia sẻ.