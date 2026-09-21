Đâu là những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng?

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng báo cáo tiến độ GPMB Dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn với lãnh đạo TP.

Ông Nguyễn Viết Điện - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng cho hay, DN đang triển khai 7 dự án, trong đó có 4 dự án đã hoàn thành khoảng 90% công tác GPMB. Phần còn lại chưa GPMB được chủ yếu mắc ở các khâu xác định nguồn gốc giá đất, xem xét bố trí tái định cư, người dân chưa ký hồ sơ đo đạc địa chính và nhà đất, người dân chưa di dời mồ mả do chưa xác định được nơi cải táng phù hợp…Vì vậy, các dự án của DN đã không hoàn thành theo tiến độ đề ra, chưa thể quyết toán, đó là chưa kể nguồn tiền bồi thường giải tỏa của DN bị tồn đọng ở đơn vị thực hiện GPMB, gây lãng phí. Ông Nguyễn Viết Điện đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng cần có phương án xử lý đối với trường hợp người dân không chịu ký hồ sơ đo đạc; đối với các hộ dân cố tình không nhận tiền bồi thường, không thực hiện nghĩa vụ thì cần nhanh chóng áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Hay như Dự án Khu đô thị phía Đông đường Trần Thủ Độ - Evergreen do Liên danh Công ty TNHH Đầu tư 533 Evergreen và Công ty TNHH Đầu tư 533 Miền Trung làm chủ đầu tư có quy mô gần 50ha tại phường Điện Bàn Đông, triển khai từ năm 2021 nhưng từ năm 2024 đến nay tạm ngừng triển khai. Theo ông Vũ Gia Hưng, đại diện liên danh này cho biết nguyên nhân chính bị mắc ở số liệu đo đạc. Qua rà soát, hơn 100 hồ sơ có sai lệch về diện tích, hình thể thửa đất, ranh giới hoặc mốc giới. Liên danh từng tính đến phương án thuê đơn vị khác đo lại. Tuy nhiên, nếu kết quả mới khác với hồ sơ trước đây thì kết quả nào được sử dụng, cơ quan nào xác nhận và chịu trách nhiệm vẫn chưa được làm rõ. Điều DN cần lúc này là một hướng xử lý dứt khoát, thay vì tiếp tục chờ khi chưa biết hồ sơ cũ còn giá trị hay phải đo lại.

Tại Chương trình "Đối thoại với các DN để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB" do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng tổ chức mới đây, ngoài các khó khăn, vướng mắc mà các DN nêu ra trực tiếp tại chương trình này, Trung tâm còn tổng hợp ghi nhận 44 nội dung kiến nghị từ các DN đang có dự án trên địa bàn thành phố. Theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng: Các vướng mắc và kiến nghị liên quan đến công tác GPMB chủ yếu là các vấn đề như: đất đai và thủ tục đầu tư; xác định phạm vi, ranh giới dự án; kiểm kê, xác lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ; giá đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác phối hợp giữa DN với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng (là đơn vị trực tiếp thực hiện công tác GPMB) và các chi nhánh khu vực thuộc Trung tâm, chính quyền địa phương; những vấn đề liên quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai, đưa dự án vào hoạt động.

Chia sẻ tại chương trình đối thoại nói trên, ông Võ Nguyên Chương - Giám đốc Trung tâm đã bày tỏ xin lỗi đến các doanh nghiệp về việc chậm trễ trong công tác GPMB của Trung tâm trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. Đồng thời khẳng định chương trình này không phải chỉ để nghe và ghi nhận các khó khăn, vướng mắc do doanh nghiệp nêu ra, mà sau đối thoại, phải tiến hành rà soát, xem vướng mắc ở đâu, tại khâu nào để có biện pháp xử lý tháo gỡ kịp thời.

Cũng theo ông Chương, sau đối thoại, Trung tâm sẽ tiến hành rà soát, phấn đấu đến trước ngày 16-10-2026 sẽ hoàn tất bàn giao cho chính quyền địa phương hồ sơ các dự án có vốn ngoài ngân sách đã đủ điều kiện pháp lý nhằm thực hiện thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định. Đồng thời tập trung tháo gỡ các vấn đề có tính hệ thống như: hồ sơ địa chính, xử lý, quỹ đất tái định cư, khu cải táng, giá đất, quy hoạch chồng lấn, tái lấn chiếm… nhằm sớm hoàn tất công tác GPMB và bàn giao cho DN, trong đó, ưu tiên cho các dự án trọng điểm.