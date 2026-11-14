Đâu là căn cứ cấp sổ cho đất khai hoang từ năm 1952?

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Ông B.T (Ninh Bình) đang làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất được cha ông khai hoang từ năm 1952. Trong thời gian sử dụng, ông đều đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan tới thửa đất.

Tuy nhiên, thửa đất ở vị trí giáp ranh 3 xã A, B, C nên có giai đoạn không rõ ràng về địa giới hành chính. Từ năm 1952 tới trước năm 1980, thửa đất thuộc xã A, ông T có tới UBND xã A lúc đó đóng tiền hoa lợi và xã A cũng cử cán bộ xuống đo đạc xác nhận nhận thửa đất. Từ sau năm 1980 thửa đất thuộc địa giới hành chính xã B, nhưng gia đình ông lại đăng ký hộ khẩu thường trú ở xã C nên ông T tới UBND xã C để đóng các nghĩa vụ về thuế nhà ở, thuế đất phi nông nghiệp.

Ông T hỏi, ông có được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo Điều 137 Luật Đất đai 2024 hay không (hiện tại ông có giấy xác nhận của UBND xã A về việc có đóng tiền hoa lợi cho thửa đất ở đó nhưng ông không giữ được phiếu, biên lai đóng tiền hoa lợi)?

Nếu thửa đất sử dụng trước năm 1980 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Điều 138 Luật Đất đai 2024 thì sẽ được xác định hạn mức công nhận đất ở như thế nào?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung phản ánh của ông là vụ việc cụ thể và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể của địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin nêu một số nguyên tắc như sau:

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 137 Luật Đất đai năm 2024.

Việc xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu thực hiện theo quy định tại Điều 141 Luật Đất đai năm 2024.

Theo đó, quy định việc xác định diện tích đất ở đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 137 của Luật Đất đai mà trên giấy tờ đó có thể hiện mục đích sử dụng để làm nhà ở, đất ở hoặc thổ cư thì diện tích đất ở được xác định khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Hạn mức công nhận đất ở do UBND cấp tỉnh quy định theo khoản 5 Điều 141 Luật Đất đai năm 2024.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do Chủ tịch UBND cấp xã nơi có đất theo quy định tại khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/1/2026 của Chính phủ, khoản 11 Điều 4 Quyết định số 43/2026/QĐ-UBND ngày 13/4/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Hạn mức công nhận đất ở quy định tại Điều 3 Quyết định số 193/2025/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình là thực hiện theo thẩm quyền được Quốc hội giao tại khoản 5 Điều 141 Luật Đất đai năm 2024, theo đó quy định việc xác định diện tích đất ở đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 137 của Luật Đất đai.

Điều 138 Luật Đất đai năm 2024 quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền.

Theo đó, tại khoản 1 Điều 138 quy định đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 và việc xác định hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp này được xác định theo hạn mức công nhận đất ở tại khoản 5 Điều 141 Luật Đất đai năm 2024.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến ông để biết, nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai và các quy định cụ thể của địa phương đã ban hành theo thẩm quyền.