Đấu kiếm Việt Nam thắng lớn tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026

Tối 23/10, Giải vô địch đấu kiếm Đông Nam Á 2026 khép lại tại Quảng Ninh với những trận chung kết cuối cùng. Các kiếm thủ Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng, giành thêm huy chương vàng ở nội dung đồng đội kiếm chém nam và kiếm ba cạnh đồng đội nữ.

Ở nội dung đồng đội kiếm chém nam, đội Việt Nam 1 gồm Lê Văn Bàng, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi và Phan Anh Dương thi đấu tập trung, vượt qua Philippines trong trận chung kết để giành huy chương vàng. Đội Malaysia và Việt Nam 3 cùng nhận huy chương đồng sau khi dừng bước tại bán kết.

Đấu kiếm Việt Nam nhất toàn đoàn Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: Bá Quang

Trong khi đó, ở nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nữ, đội Việt Nam 1 với các kiếm thủ Đỗ Hà Giang, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Trần Thị Thúy Trinh và Vũ Thị Hồng vượt qua đội Việt Nam 2, mang về thêm một chức vô địch cho chủ nhà.

Đội tuyển Việt Nam cũng góp mặt ở chung kết đồng đội kiếm liễu nam nhưng để thua Philippines, giành huy chương bạc.

Khép lại giải đấu, Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp với 9 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 15 huy chương đồng. Philippines xếp thứ hai với 2 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Campuchia đứng thứ ba với 1 huy chương vàng, trong khi Malaysia xếp thứ tư với 2 huy chương bạc và 6 huy chương đồng.

Giải vô địch đấu kiếm Đông Nam Á 2026 quy tụ hơn 200 vận động viên và huấn luyện viên, góp phần thúc đẩy phong trào đấu kiếm và tạo cơ hội để các kiếm thủ trong khu vực tranh tài.