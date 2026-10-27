Đấu kiếm Việt Nam: Chờ thử thách lớn hơn sau thành công ở giải Đông Nam Á

Lấy lại sự tự tin sau ASIAD 20

Kiếm thủ Việt Nam thi đấu ở Giải vô địch đấu kiếm Đông Nam Á 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Khép lại Giải vô địch đấu kiếm Đông Nam Á 2026 vào cuối tuần qua tại Quảng Ninh, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp với 9 Huy chương vàng (HCV), 3 Huy chương bạc (HCB), 15 Huy chương đồng (HCĐ). Philippines xếp thứ hai với 2 HCV, 7 HCB, 3 HCĐ; Campuchia đứng thứ ba với 1 HCV. Thành tích này cho thấy sự áp đảo của các kiếm thủ Việt Nam ở nhiều nội dung cá nhân và đồng đội.

Giải đấu quy tụ hơn 180 vận động viên đến từ 5 quốc gia, gồm Việt Nam, Singapore, Malaysia, Philippines và Campuchia, tranh tài ở 12 nội dung. Đội tuyển Việt Nam đăng ký hơn 60 kiếm thủ, trong đó có nhiều gương mặt vừa tham dự ASIAD 20 như Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bàng, Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật và Nguyễn Minh Hiếu.

Sự góp mặt của lực lượng nòng cốt giúp đội tuyển có điều kiện kiểm tra phong độ, đồng thời tạo cơ hội để các vận động viên trẻ tích lũy kinh nghiệm. Theo ông Nguyễn Hồng Đăng, phụ trách môn đấu kiếm thuộc Cục Thể dục thể thao Việt Nam, qua giải đấu lần này, ban huấn luyện đã đánh giá được phong độ vận động viên trước các đối thủ trong khu vực. Đây là giai đoạn xây dựng lực lượng của đội tuyển với sự kết hợp của các kiếm thủ trẻ và các kiếm thủ giàu kinh nghiệm nhằm duy trì chiều sâu thành tích.

Kết quả tại Quảng Ninh mang ý nghĩa khích lệ, nhất là sau ASIAD 20, nơi 10 kiếm thủ Việt Nam nỗ lực tranh tài nhưng không giành được huy chương. Khoảng cách với các đối thủ châu lục cho thấy đấu kiếm Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm để nâng cao năng lực cạnh tranh. Vì thế, thành tích ở giải Đông Nam Á là tín hiệu tích cực, nhưng cần được nhìn nhận trong đúng bối cảnh.

Điểm đáng lưu ý là giải đấu khu vực năm nay chưa quy tụ đầy đủ lực lượng mạnh nhất của Đông Nam Á. Một số đoàn chủ yếu cử vận động viên trẻ tham dự, trong khi Thái Lan không góp mặt. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tương quan chuyên môn và khiến kết quả nhất toàn đoàn của Việt Nam chưa thể được xem là thước đo đầy đủ cho vị thế của đội tuyển trong khu vực.

Vai trò đầu tàu của Hà Nội

Các VĐV đấu kiếm Việt Nam tại Giải vô địch đấu kiếm Đông Nam Á 2026. Ảnh: Đấu kiếm Việt Nam.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng bộ môn kiếm quốc tế thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội, các kiếm thủ Hà Nội đóng góp 6 HCV, 3 HCB và 11 HCĐ vào thành tích chung của đội tuyển Việt Nam tại giải. Điều này tiếp tục cho thấy vai trò đầu tàu của đấu kiếm Hà Nội tại đội tuyển quốc gia.

Với Hà Nội, đóng góp lớn vào thành tích chung của đội tuyển là tín hiệu đáng mừng. Mức thưởng của địa phương dành cho vận động viên đạt HCV, HCB và HCĐ lần lượt là 50 triệu đồng, 25 triệu đồng và 20 triệu đồng, góp phần động viên thành tích và khuyến khích các kiếm thủ tiếp tục phấn đấu. Dù vậy, tiền thưởng hay vị trí trên bảng tổng sắp huy chương ở giải vô địch Đông Nam Á mới là một phần của câu chuyện; điều quan trọng hơn vẫn là hiệu quả đầu tư, đào tạo và khả năng chuyển hóa thành tích khu vực thành năng lực cạnh tranh ở cấp độ cao hơn.

Và có một điều cũng được lưu ý, tính chất cạnh tranh của giải Đông Nam Á không khắc nghiệt như SEA Games, vì vậy cần những đấu trường có chất lượng và áp lực cao hơn để đánh giá chính xác thực lực, phong độ của vận động viên.

Điều này cũng đặt ra yêu cầu không chỉ nhìn vào số lượng huy chương, mà cần đánh giá khả năng thi đấu trước những đối thủ mạnh, bản lĩnh ở các trận quyết định và sự ổn định qua nhiều giải. Việc các vận động viên trẻ được trao cơ hội là cần thiết, song quá trình phát triển lực lượng kế cận phải đi kèm những trận đấu đủ sức thử thách, giúp họ bộc lộ hết điểm mạnh, hạn chế và hoàn thiện chuyên môn.

Chờ màn so tài ở SEA Games 34

Các VĐV Việt Nam cần khẳng định bản thân ở SEA Games 34 năm 2027. Ảnh: Đấu kiếm Việt Nam.

Sau giải đấu tại Quảng Ninh, các kiếm thủ Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh, trước khi hướng tới những mục tiêu quốc tế tiếp theo. Trong lộ trình đó, SEA Games 34 năm 2027 tại Malaysia sẽ là nơi để kiểm chứng sự tiến bộ của đội tuyển.

Khác với giải vô địch Đông Nam Á, SEA Games đặt các vận động viên vào cuộc cạnh tranh trực tiếp vì thành tích chung của từng đoàn thể thao. Những đối thủ mạnh nhất trong khu vực có thể tạo nên sức ép lớn hơn, đòi hỏi các kiếm thủ không chỉ có kỹ thuật tốt mà còn phải duy trì sự tập trung, bản lĩnh và phong độ qua từng vòng đấu. Đây cũng là dịp để kiểm tra hiệu quả của công tác chuẩn bị lực lượng, nhất là khả năng kết hợp giữa những vận động viên giàu kinh nghiệm và lớp trẻ.

Trong khi đó, Thái Lan, Singapore và Philippines vẫn là những đối thủ đáng chú ý của đấu kiếm Việt Nam. Tại SEA Games 33, đội tuyển Việt Nam giành 3 HCV, xếp sau Singapore với 8 HCV. Khoảng cách này cho thấy thành công ở một giải vô địch Đông Nam Á không đồng nghĩa với việc đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở khu vực.

Đến SEA Games 34, khi cuộc cạnh tranh được dự báo quyết liệt hơn và tương quan lực lượng được kiểm chứng rõ hơn, đấu kiếm Việt Nam mới có thêm cơ sở để trả lời câu hỏi quan trọng về thành công ở giải vô địch Đông Nam Á vừa qua Quảng Ninh phản ánh đến đâu thực lực của đội tuyển trong khu vực.

Bên cạnh nhiệm vụ trước mắt, đấu kiếm Việt Nam còn hướng tới mục tiêu dài hạn là cải thiện năng lực cạnh tranh tại các giải châu Á, thế giới và từng bước tìm cơ hội góp mặt ở Olympic 2028, 2032. Muốn tiến gần hơn đến những mục tiêu ấy, đội tuyển cần duy trì cơ hội thi đấu quốc tế, tăng cường cọ xát với đối thủ mạnh và có kế hoạch phát triển lực lượng kế cận bài bản.