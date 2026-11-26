Theo đó, trong trận chung kết giữa Lưu Thị Thanh Nhàn và Đỗ Thị Anh diễn ra giằng co, với thế trận cân bằng trong phần lớn thời gian thi đấu. Hai vận động viên CAND đều thể hiện sự tập trung và quyết tâm cao. Chung cuộc, Thanh Nhàn giành chiến thắng với tỷ số 15-13, qua đó bước lên bục cao nhất. Đỗ Thị Anh giành Huy chương Bạc, trong khi Huy chương Đồng thuộc về Nguyễn Thị Thanh Lam. Như vậy, các vận động viên CAND đã giành cả ba vị trí dẫn đầu ở nội dung này.

Các vận động viên CAND đã giành trọn bộ huy chương nội dung kiếm liễu cá nhân nữ môn Đấu kiếm tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Chia sẻ sau khi giành Huy chương Vàng, Lưu Thị Thanh Nhàn cho biết chiến thắng tại Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp thi đấu của cô.

Theo Thanh Nhàn, trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026, cô cùng các đồng đội đã được tạo điều kiện sang Hàn Quốc tập huấn. Chuyến tập huấn giúp các vận động viên có sự chuẩn bị tốt hơn về thể lực và chuyên môn trước khi bước vào tranh tài.

Đánh giá về chất lượng chuyên môn tại Đại hội, Thanh Nhàn nhận định các tỉnh, thành phố đều tập trung lực lượng vận động viên mạnh nhất tham dự. Đây là sự kiện thể thao quan trọng, được tổ chức 4 năm một lần, do đó mặt bằng chuyên môn giữa các đội ở mức cao.

Về phần mình, Thanh Nhàn mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các vận động viên trẻ trong cả tập luyện và huấn luyện, góp phần dìu dắt, giúp các em trưởng thành. Cô cũng hy vọng tiếp tục được tham gia các chuyến tập huấn ở nước ngoài nhằm nâng cao năng lực thi đấu, hướng tới những kỳ Đại hội tiếp theo và các đấu trường khu vực, quốc tế.