Dầu khí Mê Kông chi nhánh An Giang đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

Tại buổi thực tập, tình huống giả định được đặt ra: trong lúc nhân viên cửa hàng xăng dầu đang thực hiện bơm xăng cho một xe máy, do xăng bị rò rỉ ra bên ngoài và tiếp xúc với nguồn nhiệt gây cháy xe máy. Ngọn lửa phát sinh nhanh và cháy lan sang các khu vực lân cận, đặc biệt là khu vực có chứa xăng dầu, gây nguy hiểm đến tính mạng nhân viên cửa hàng và những người xung quanh nếu không được xử lý kịp thời.

Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng hô hoán, báo động, hướng dẫn khách hàng di chuyển ra khu vực an toàn, ngừng hoạt động bơm xăng, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy ban đầu và di dời tài sản. Đồng thời điện thoại báo cháy đến lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Các thành viên tham gia thực tập nghe nhận xét của chỉ huy.

Nhận được tin báo cháy, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Mỹ Thới nhanh chóng điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, cùng nhiều cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến ngay hiện trường triển khai đội hình, phối hợp lực lượng PCCC cơ sở tổ chức chữa cháy, làm mát các khu vực có nguy cơ bị tác động bởi nhiệt, cứu người bị nạn còn kẹt bên trong thoát ra ngoài an toàn.

Đồng thời kiểm tra và xử lý các tình huống có thể phát sinh. Sau khoảng 10 phút phối hợp tích cực chữa cháy giữa các lực lượng, đám cháy giả định được dập tắt hoàn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia thực tập.

Thông qua buổi thực tập, nhằm giúp cho cán bộ, nhân viên Cửa hàng xăng dầu số 57 được củng cố kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh; nâng cao khả năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát nạn, cứu người và phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Một số hình ảnh tại buổi thực tập:

Lực lượng PCCC cơ sở sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Nhân viên cây xăng tiến hành di dời tài sản.

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Mỹ Thới nhanh chóng đến ngay hiện trường phối hợp triển khai đội hình chữa cháy.

Triển khai cứu người bị nạn kịp thời.