Nhóm cổ phiếu dầu khí dậy sóng về cuối phiên chiều, đóng vai trò đầu tàu kéo VN-Index hồi phục hơn 24 điểm

Áp lực bán tháo trong phiên trước đó vì lo ngại rào cản thuế quan từ Mỹ từng khiến VN-Index xuyên thủng đáy cũ tháng 7/2026, đồng thời kích hoạt các tín hiệu kỹ thuật tiêu cực với nguy cơ lùi sâu về vùng kiểm định 1.578 - 1.610 điểm. Tuy nhiên, cục diện thị trường trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 27/11 đã đảo chiều hoàn toàn ngay từ lúc mở cửa.

Tín hiệu cởi trói tâm lý đến từ thông tin đàm phán thương mại song phương. Tại lễ kỷ niệm 30 năm ngành chứng khoán diễn ra trong sáng 27/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam và Mỹ đang hoàn tất các khâu kỹ thuật cuối cùng để ký kết thỏa thuận, với mức thuế áp dụng thực tế sẽ thấp hơn đáng kể so với ngưỡng tối đa mà phía Mỹ từng công bố. Thông tin này lập tức giúp sắc xanh lan tỏa rộng khắp, đẩy VN-Index có thời điểm tăng vọt 30 điểm lên mốc 1.660 điểm nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu VIC.

Dù vậy, sự thận trọng vẫn hiện hữu khiến thanh khoản buổi sáng duy trì ở mức thấp và chỉ số nhanh chóng hạ nhiệt, lùi về mức tăng 13,77 điểm khi tạm nghỉ trưa. Diễn biến giằng co tiếp tục kéo dài sang nửa đầu phiên chiều khi áp lực chốt lời ngắn hạn đẩy chỉ số lùi về vùng đáy trong ngày quanh mốc 14h00.

Bước ngoặt thực sự xuất hiện trong 30 phút giao dịch cuối cùng và đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC). Lực cầu chủ động bất ngờ dâng cao, tạo nên màn bứt tốc ấn tượng. Độ rộng thị trường thay đổi chóng mặt: từ trạng thái khá cân bằng với 163 mã tăng và 127 mã giảm lúc 14h00, sàn HOSE đóng cửa với 217 mã tăng áp đảo hoàn toàn 93 mã giảm.

Tâm điểm rực sáng nhất của thị trường phiên này gọi tên nhóm cổ phiếu dầu khí và năng lượng. Từ trạng thái giao dịch khá trầm lắng trong buổi sáng, dòng tiền lớn ồ ạt đổ vào nhóm này sau 14h00. Trong rổ VN30, BSR tạo bất ngờ lớn khi bứt tốc từ mức tăng nhẹ 0,89% phiên sáng lên đóng cửa kịch trần (+6,9%) tại 24.100 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh hơn 10,2 triệu đơn vị, thanh khoản buổi chiều gấp 4,3 lần buổi sáng. Người anh em GAS cũng đồng thuận tăng 6,62% lên 72.500 đồng/cổ phiếu, ghi nhận thanh khoản chiều bùng nổ gấp 8,3 lần phiên sáng.

Sức nóng của nhóm dầu khí lan tỏa mạnh mẽ sang toàn ngành trên cả ba sàn. Trên HOSE, PVD sớm khoác sắc tím, PLX tăng 6,16%, PVT tăng 6,7%. Tại sàn HNX, PVS đóng cửa kịch trần (+10%) lên 27.500 đồng/cổ phiếu, PVC tăng 8,5% lên 10.200 đồng, PLC tiến thêm 4,4%. Sàn UPCoM cũng ghi nhận PVX tăng trần 7,7%, OIL tăng 6,2% với thanh khoản trên 1,5 triệu đơn vị mỗi mã.

Bên cạnh cặp đôi GAS và BSR, nhóm cổ phiếu ngân hàng đóng vai trò bệ đỡ vững chắc giúp giữ nhịp thị trường trong buổi chiều với hàng loạt mã nới rộng đà tăng như LPB (+4,84%), MBB (+2,82%), TCB (+2,54%) và VPB (+1,78%). Ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, dù thanh khoản không tăng đột biến nhưng áp lực bán cạn kiệt giúp mặt bằng giá được nâng lên rõ rệt với 124 mã trên HOSE tăng trên 1%. Nổi bật có NVL (+6,1%), TCH (+4,08%), VND (+2,25%) và GMD (+1,33%).

Đáng tiếc, áp lực cơ cấu danh mục ở những phút cuối khiến một số trụ lớn như VIC và VHM thu hẹp đà tăng so với buổi sáng, làm VN-Index lỡ hẹn với mốc 1.660 điểm. Kết phiên, VN-Index dừng chân tại 1.653,9 điểm, tăng 24,22 điểm (+1,49%). Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt 11.269,1 tỷ đồng, giảm 30% so với phiên trước đó. Tính chung cả tuần, chỉ số vẫn giảm 34,89 điểm (-2,06%), đánh dấu tuần điều chỉnh thứ hai liên tiếp. Trên sàn HNX, HNX-Index tăng 1,54 điểm (+0,68%) lên 228,11 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ 0,22 điểm (-0,19%) xuống 118,22 điểm.

Nhận định về xu hướng sắp tới, giới phân tích cho rằng nhịp hồi phục hiện tại mang đậm yếu tố tiết cung khi thanh khoản toàn thị trường vẫn ở mức thấp. Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bám sát diễn biến để cơ cấu danh mục, tránh tâm lý vội vàng bắt đáy. Thay vào đó, dòng tiền nên ưu tiên sàng lọc các cổ phiếu giữ vững vùng hỗ trợ tốt để chuẩn bị giải ngân khi chỉ số thực sự cân bằng. Đồng quan điểm, chuyên gia Bùi Công Toàn nhấn mạnh sự thận trọng là cần thiết nhằm bảo toàn tài khoản, thị trường vẫn cần thêm những phiên bùng nổ xác nhận dòng tiền trước khi hình thành một sóng tăng mới bền vững.