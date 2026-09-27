Đầu kéo điện Tesla Semi bắt đầu được bàn giao

Tesla bắt đầu bàn giao những chiếc đầu kéo điện Tesla Semi đầu tiên cho nhóm khách hàng mới trong tuần này, gần 9 năm sau khi CEO Elon Musk giới thiệu lần đầu. Sự kiện diễn ra tại nhà máy của hãng ở thành phố Sparks (bang Nevada, Mỹ), đánh dấu bước mở rộng của Tesla từ sedan và SUV thuần điện sang lĩnh vực vận tải hàng hóa đường dài.

Tesla Semi chính thức được bàn giao sau 9 năm chờ đợi

Tesla chưa công bố kế hoạch sản lượng hay giá bán Tesla Semi tại sự kiện, nhưng tái khẳng định mục tiêu sản xuất 50.000 xe mỗi năm tại nhà máy tại Nevada. Ông Elon Musk không tham dự mà gửi thông điệp qua video, khuyến nghị khách hàng đặt thêm xe trong bối cảnh danh sách chờ hiện đã khá dài.

Ông Elon Musk không tham dự sự kiện bàn giao chính thức mẫu đầu kéo điện Tesla Semi mà gửi thông điệp qua video, khuyến nghị khách hàng đặt thêm xe trong bối cảnh danh sách chờ hiện đã khá dài.

PepsiCo, DHL và US Foods nằm trong số những khách hàng được mời tham dự sự kiện. Các xe Semi mang logo của những doanh nghiệp này cũng được trưng bày bên ngoài nhà máy.

Phiên bản Semi Long Range có thể di chuyển lên đến 805 km sau mỗi lần sạc khi chở đầy tải. Dan Priestley, Giám đốc Kỹ thuật phụ trách Tesla Semi, cho biết đây là quãng đường trong điều kiện vận hành thực tế và đã được khách hàng kiểm chứng. Phiên bản tiêu chuẩn có phạm vi hoạt động khoảng 523 km.

Nhiều doanh nghiệp đặt mua đầu kéo điện Tesla Semi

Tesla lần đầu giới thiệu Semi vào tháng 11/2017 và dự kiến bắt đầu sản xuất từ năm 2019. Tuy nhiên, chương trình liên tục trì hoãn. Chiếc Semi đầu tiên chỉ rời dây chuyền sản xuất quy mô lớn vào tháng 4/2026, khi kế hoạch sản xuất hàng loạt được chuyển sang năm 2026.

Tesla lần đầu giới thiệu Semi vào tháng 11/2017 và dự kiến bắt đầu sản xuất từ năm 2019. Tuy nhiên, chương trình liên tục trì hoãn do những thách thức về công nghệ cũng như yếu tố địa chính trị.

Tesla từng bắt đầu bàn giao hạn chế Semi cho một số khách hàng tại Mỹ, trong đó có PepsiCo, từ cuối năm 2022. Những lần trì hoãn, sự cạnh tranh ngày càng tăng và việc chính sách hỗ trợ xe điện tại Mỹ thay đổi đã làm dấy lên những lo ngại về nhu cầu đối với mẫu xe tải này.

Dù vậy, Tesla gần đây vẫn ghi nhận những đơn hàng đáng chú ý. Theo Catalyst Mobility, một liên minh gồm các doanh nghiệp sở hữu lượng hàng hóa lớn, trong đó có Microsoft và PepsiCo, đã đặt mua 2.500 xe Semi trong tuần này. Con số này gần gấp đôi tổng số xe tải điện Class 8 đang hoạt động tại Mỹ.

Những đơn hàng đầu tiên cho thấy Tesla đang từng bước mở rộng sự hiện diện trong thị trường xe tải điện hạng nặng, dù khả năng đạt công suất 50.000 xe mỗi năm sẽ còn phụ thuộc vào tiến độ mở rộng sản xuất và nhu cầu thực tế của khách hàng.

Vào tháng trước, công ty công nghệ vận tải hàng hóa Thụy Điển Einride cũng công bố thỏa thuận bổ sung 500 chiếc Semi vào đội xe của mình. Những đơn hàng này cho thấy Tesla đang từng bước mở rộng sự hiện diện trong thị trường xe tải điện hạng nặng, dù khả năng đạt công suất 50.000 xe mỗi năm sẽ còn phụ thuộc vào tiến độ mở rộng sản xuất và nhu cầu thực tế của khách hàng.