Đau họng sau khi ăn mì tôm, phát hiện lưỡi dao lam trong thực quản

Hình ảnh lưỡi dao lam trên phim chụp cắt lớp vi tính. Ảnh: LÊ ĐẠT

Ngày 30-10, Bệnh viện Bạch Mai (cơ sở Ninh Bình) cho biết các bác sĩ vừa nội soi lấy thành công lưỡi dao lam cắm xuyên hai thành thực quản của người đàn ông 45 tuổi, trú tại Ninh Bình.

Trước đó, người bệnh xuất hiện đau họng khi đang ăn mì tôm. Sau khi được phát hiện có dị vật trong thực quản tại một phòng khám tư nhân, người bệnh được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đau họng, tức ngực, nói khó do đau, mạch nhanh.

Bác sĩ nội soi lấy dị vật, đóng lỗ thủng thực quản cho người bệnh ngay trong đêm. Ảnh: LÊ ĐẠT

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy lưỡi dao lam nằm trong thực quản, gây thủng hai thành thực quản đối diện nhau, kèm tràn khí trung thất và vùng nền cổ.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân trong đêm, các bác sĩ tiến hành nội soi lấy dị vật, đóng lỗ thủng và các vết rách thực quản bằng clip. Ca can thiệp kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút. Ê-kíp phẫu thuật tiêu hóa thực hiện mở thông dạ dày và hỗng tràng để giải áp, bảo đảm dinh dưỡng trong thời gian tổn thương hồi phục.

Sau can thiệp, sức khỏe người bệnh dần ổn định, được chuyển đến Khoa Ngoại tổng hợp để tiếp tục điều trị và theo dõi.

Theo các bác sĩ, thủng thực quản do dị vật sắc nhọn có thể dẫn đến viêm trung thất, áp xe trung thất, nhiễm khuẩn nặng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không ăn vội, hạn chế sử dụng điện thoại khi ăn. Khi nghi ngờ nuốt phải dị vật sắc nhọn, tuyệt đối không cố nuốt cơm, bánh mì để đẩy dị vật xuống hoặc tự móc họng lấy dị vật. Nếu xuất hiện đau họng, đau ngực, khó nuốt hoặc khó thở sau ăn, cần đến cơ sở y tế ngay để được kiểm tra và xử trí.