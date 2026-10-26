Dấu hiệu xe cần kiểm tra gấp sau khi đâm phải ổ gà

Khi xe va phải ổ gà trên đường, dù có thể không cảm nhận rõ ngay lập tức, nhiều bộ phận như bánh xe, hệ thống lái và ống xả có thể bị tổn thương. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu hư hỏng sẽ giúp chủ xe kịp thời sửa chữa, tránh nguy cơ tai nạn và hư hỏng nặng hơn.

Ổ gà trên đường có thể gây hư hỏng bánh xe và hệ thống lái, cần kiểm tra kỹ sau khi đi qua. Ảnh: SlashGear

Khi xe chạy qua ổ gà, nhiều người thường không chú ý hoặc cố tình tăng tốc vượt qua mà không nghĩ rằng một ổ gà nhỏ cũng có thể gây hư hại nghiêm trọng cho xe. Cảm giác xe bị bật lên, kèm theo tiếng động lạ và cảm giác không ổn thường là dấu hiệu đầu tiên cho thấy xe đã chịu tác động mạnh.

Ngay cả khi không có hiện tượng rõ ràng ngay sau khi va chạm, các bộ phận phía dưới xe, vốn không được thiết kế để chịu những cú nhảy đột ngột, có thể bị tổn thương. Chủ xe cần chú ý các dấu hiệu cảnh báo để đưa xe đi kiểm tra càng sớm càng tốt.

Dấu hiệu dễ nhận biết nhất là bánh xe và lốp xe có thể bị thủng hoặc xì hơi do va đập mạnh. Ngoài ra, lốp có thể xuất hiện hiện tượng mòn không đều hoặc phồng rộp ở lớp lót bên trong. Trong trường hợp xấu hơn, vành bánh có thể bị cong hoặc biến dạng, khiến cảnh báo áp suất lốp hiện lên trên bảng điều khiển dù bề mặt lốp không có dấu hiệu rõ ràng.

Một yếu tố quan trọng khác là hệ thống treo và cân chỉnh bánh xe. Sau khi va chạm, bánh xe có thể bị lệch khỏi vị trí chuẩn, khiến việc điều khiển xe trở nên khó khăn hơn. Lái xe có thể cảm nhận vô lăng bị rung lắc, hoặc xe có xu hướng lệch sang một bên dù vô lăng đang ở vị trí thẳng.

Tình trạng lệch bánh và hệ thống treo không chỉ gây khó chịu khi lái mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao trên đường. Do đó, việc đưa xe đi cân chỉnh lại hệ thống treo và bánh xe là rất cần thiết ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Ngoài ra, phần ống xả, là bộ phận thấp thứ hai dưới gầm xe, cũng dễ bị va đập khi xe bị bật lên mạnh do ổ gà sâu. Ống xả bị va đập có thể gây ra tiếng động lạ, rò rỉ chất lỏng hoặc khí độc trong xe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất động cơ và an toàn người lái.

Hệ thống giảm xóc cũng có thể bị tổn thương sau cú va đập mạnh. Nếu giảm xóc và lò xo bị hỏng, xe sẽ có cảm giác rung lắc, không êm ái khi di chuyển trên đường bằng phẳng. Điều này không chỉ làm giảm sự thoải mái mà còn tăng nguy cơ xe bị trượt hoặc mất kiểm soát khi gặp chướng ngại vật.

Chủ xe nên đưa xe đến các trung tâm bảo dưỡng hoặc gara uy tín để kiểm tra toàn diện, đặc biệt là hệ thống lốp, bánh xe, hệ thống treo và ống xả. Việc phát hiện và xử lý kịp thời sẽ giúp tránh các hư hỏng nghiêm trọng và đảm bảo an toàn khi vận hành.