Dấu hiệu ung thư vú nam giới không nên bỏ qua

Ung thư vú ở nam giới là bệnh hiếm gặp, chiếm dưới 1% tổng số ca ung thư vú

Ung thư vú thường được biết đến là bệnh lý ở phụ nữ, song nam giới cũng có thể mắc căn bệnh này. Mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận bệnh nhân N.X.L. (sinh năm 1942) đến khám sau khi phát hiện khối u tại vú phải.

Theo các bác sĩ, khối u của bệnh nhân không gây đau nhưng tăng kích thước nhanh. Qua thăm khám và các phương tiện chẩn đoán, bệnh nhân được xác định mắc ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập, không đặc hiệu. Người bệnh được điều trị hóa chất tiền phẫu, sau đó phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Nam bệnh nhân được chẩn đoán ung thư sau khi phát hiện khối u ở vùng ngực. Ảnh: BVCC

BS Trần Thị Minh Trang, Khoa Phụ sản (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), cho biết, ung thư vú ở nam giới là bệnh hiếm gặp, chiếm dưới 1% tổng số trường hợp ung thư vú. Nguy cơ mắc bệnh tăng rõ rệt theo tuổi, độ tuổi được chẩn đoán thường trong khoảng 60-70.

Ung thư vú ở nam giới thường biểu hiện bằng khối u vùng vú, nhất là phía sau hoặc gần núm vú. Khối u thường không đau và có thể tăng kích thước dần. Một số dấu hiệu khác gồm núm vú tụt hoặc biến dạng, tiết dịch hoặc chảy máu núm vú, thay đổi da vùng vú, loét da, da cam hoặc xuất hiện hạch vùng nách.

Khi phát hiện bất thường tại vùng ngực, nam giới cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán hình ảnh và sinh thiết xác định bệnh. Nếu được chẩn đoán ung thư, người bệnh sẽ được đánh giá đặc điểm sinh học của khối u và giai đoạn bệnh để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Điều trị ung thư vú ở nam giới về cơ bản tương tự nữ giới, có thể gồm phẫu thuật, xạ trị và điều trị toàn thân tùy từng trường hợp.

Theo BS Trần Thị Minh Trang, các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú ở nam giới gồm tuổi cao, tiền sử gia đình, đột biến gene BRCA1, BRCA2 và một số gen liên quan, hội chứng Klinefelter, từng tiếp xúc tia xạ vùng ngực và một số tình trạng làm thay đổi cân bằng nội tiết.

Đáng chú ý, nam giới mang đột biến BRCA2 có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn đáng kể so với nam giới nói chung. Vì vậy, người bệnh ung thư vú nam nên được tư vấn và cân nhắc xét nghiệm di truyền nhằm hỗ trợ điều trị và đánh giá nguy cơ đối với các thành viên trong gia đình.

Các bác sĩ khuyến cáo nam giới không nên chủ quan khi xuất hiện khối u hoặc bất kỳ thay đổi bất thường nào ở vùng ngực. Phát hiện sớm và được chẩn đoán đúng nguyên nhân giúp người bệnh có cơ hội điều trị kịp thời, kiểm soát bệnh tốt hơn.