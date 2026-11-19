Tình trạng phát ban do nhiễm HIV giai đoạn đầu thường dễ nhầm lẫn với nhiều vấn đề da liễu khác. Ảnh: Adobe.

Trong giai đoạn nhiễm HIV cấp tính, virus nhân lên nhanh chóng và cơ thể bắt đầu kích hoạt phản ứng miễn dịch. Quá trình này gây ra các biểu hiện toàn thân tương tự những bệnh nhiễm virus khác.

Theo hướng dẫn của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), các triệu chứng nhiễm HIV cấp tính có thể giống với cúm, Covid-19 hoặc bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn. Vì vậy, bác sĩ có thể khó nhận diện HIV nếu chỉ dựa trên triệu chứng lâm sàng.

Những dấu hiệu nhiễm HIV giai đoạn đầu dễ bị bỏ qua

Sau khi virus HIV xâm nhập cơ thể, một số người có thể trải qua giai đoạn nhiễm HIV cấp tính. Đây là thời kỳ virus nhân lên nhanh chóng, đồng thời hệ miễn dịch bắt đầu phản ứng để chống lại sự xâm nhập của mầm bệnh.

Theo HIV.gov, cổng thông tin chính thức của Chính phủ Mỹ về HIV/AIDS, khoảng 2/3 người nhiễm HIV có thể xuất hiện các triệu chứng giống cúm trong vòng 2-4 tuần sau khi virus xâm nhập cơ thể. Những biểu hiện này thường kéo dài vài ngày đến vài tuần. Tuy nhiên, một số người không có triệu chứng rõ ràng.

Các dấu hiệu thường gặp gồm:

Sốt: Đây là một trong những biểu hiện phổ biến nhất. Người bệnh có thể sốt nhẹ hoặc sốt cao, đôi khi kèm ớn lạnh. Triệu chứng dễ bị nhầm với cảm cúm, sốt siêu vi hoặc các bệnh nhiễm trùng khác.

Đau họng: Người nhiễm HIV giai đoạn đầu có thể cảm thấy đau, rát họng, khó chịu khi nuốt. Đây cũng là triệu chứng thường gặp khi mắc viêm họng do virus.

Mệt mỏi: Cơ thể có thể uể oải, thiếu năng lượng, dễ kiệt sức dù không hoạt động nhiều. Tình trạng này đôi khi đi kèm đau nhức cơ thể.

Đau cơ và đau khớp: Người bệnh có thể cảm thấy nhức mỏi toàn thân, tương tự tình trạng khi mắc cúm hoặc sốt virus.

Nổi hạch: Các hạch bạch huyết ở cổ, nách hoặc bẹn có thể sưng to do hệ miễn dịch phản ứng với virus. Hạch có thể gây đau hoặc không đau.

Phát ban: Những nốt hoặc mảng đỏ có thể xuất hiện trên da, thường ở thân mình, ngực, mặt hoặc các vùng khác. Phát ban đôi khi bị nhầm với dị ứng hay bệnh da liễu.

Đổ mồ hôi ban đêm: Người bệnh có thể ra nhiều mồ hôi khi ngủ, ngay cả khi nhiệt độ phòng không quá nóng. Biểu hiện này đôi khi đi kèm sốt.

Đau đầu: Cơn đau đầu có thể xuất hiện cùng sốt, mệt mỏi và đau nhức cơ thể.

Rối loạn tiêu hóa: Một số người gặp tình trạng buồn nôn, tiêu chảy, chán ăn hoặc khó chịu ở bụng.

Loét miệng: Những vết loét nhỏ có thể xuất hiện trong khoang miệng, gây đau hoặc khó chịu khi ăn uống.

Không phải tất cả người nhiễm HIV đều gặp những triệu chứng trên. Có người chỉ xuất hiện một vài biểu hiện nhẹ, trong khi người khác không có dấu hiệu bất thường. Vì vậy, không thể dựa vào triệu chứng để xác định một người có nhiễm HIV hay không.

Hình ảnh các hạt virus HIV bám và nảy chồi trên bề mặt tế bào miễn dịch. Ảnh: The Philadelphia Inquirer.

Vì sao HIV giai đoạn đầu khó nhận biết?

HIV giai đoạn đầu thường khó nhận biết vì các triệu chứng không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với những bệnh lý thông thường như cảm cúm, sốt siêu vi hoặc viêm họng. Khi virus xâm nhập cơ thể, hệ miễn dịch bắt đầu phản ứng để chống lại sự nhân lên của virus, gây ra một số biểu hiện như sốt, đau đầu, mệt mỏi, đau cơ và nổi hạch. Tuy nhiên, những dấu hiệu này cũng xuất hiện trong nhiều bệnh nhiễm trùng khác.

Một nguyên nhân khác là không phải ai nhiễm HIV cũng có triệu chứng rõ ràng. Một số người chỉ gặp biểu hiện nhẹ, thoáng qua, thậm chí không nhận thấy bất kỳ thay đổi bất thường nào của cơ thể. Vì vậy, họ có thể không biết mình đã nhiễm virus và vô tình bỏ lỡ thời điểm phát hiện bệnh sớm.

Các triệu chứng trong giai đoạn nhiễm HIV cấp tính có thể tự thuyên giảm sau vài ngày đến vài tuần. Sau đó, bệnh thường chuyển sang giai đoạn nhiễm HIV mạn tính, còn gọi là giai đoạn tiềm ẩn lâm sàng. Trong thời kỳ này, người nhiễm HIV có thể không có biểu hiện bất thường trong nhiều năm, mặc dù virus vẫn tồn tại và tiếp tục nhân lên trong cơ thể.

Do đó, việc các triệu chứng biến mất không đồng nghĩa với virus đã được đào thải hoặc bệnh tự khỏi. Nếu từng có hành vi nguy cơ phơi nhiễm, mỗi người cần chủ động xét nghiệm theo hướng dẫn của nhân viên y tế, thay vì chờ cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường mới đi khám.