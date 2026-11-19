Hỏi:

Khi chạy ở tốc độ cao, vô-lăng ô tô của tôi xuất hiện rung lắc dù đường bằng phẳng. Đây có phải dấu hiệu lốp gặp vấn đề và cần xử lý thế nào?

Lê Minh Dũng (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội)

Ảnh minh họa.

Kỹ thuật viên Tạ Việt Dũng, Garage's Thành tư vấn:

Vô-lăng rung khi xe chạy ở tốc độ khoảng 80-100km/h là một trong những dấu hiệu thường gặp khi bánh xe mất cân bằng động. Nguyên nhân do khối lượng phân bố không đều giữa lốp và la-zăng, tạo ra dao động khi bánh quay.

Ngoài rung vô-lăng, người lái có thể nhận biết qua ba biểu hiện khác: Ghế ngồi hoặc sàn xe rung bất thường; bề mặt lốp mòn không đều, xuất hiện từng mảng; xe rung lắc sau khi thay lốp hoặc bánh xe chịu va chạm mạnh như cán ổ gà, đâm vào vỉa hè.

Tuy nhiên, những biểu hiện trên không hoàn toàn do mất cân bằng động. Lốp biến dạng, la-zăng cong, sai lệch góc đặt bánh xe hoặc hệ thống treo hư hỏng cũng có thể gây hiện tượng tương tự.

Khi phát hiện bất thường, tài xế nên giảm tốc độ và đưa xe đến garage kiểm tra. Kỹ thuật viên sẽ sử dụng máy cân bằng động để xác định sai lệch, bổ sung đối trọng tại vị trí phù hợp.

Chủ xe có thể kiểm tra hạng mục này sau mỗi 10.000-15.000km, khi thay lốp hoặc xuất hiện rung lắc. Cần lưu ý, cân bằng động không thay thế việc cân chỉnh góc đặt bánh xe hay sửa chữa các chi tiết hư hỏng.