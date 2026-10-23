Dấu hiệu lạ kéo dài 2 tuần, người đàn ông phát hiện ung thư trực tràng

Rối loạn tiêu hóa, đi ngoài ra máu kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nghiêm trọng, trong đó có ung thư đại trực tràng. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Sau khoảng hai tuần rối loạn tiêu hóa, đi ngoài phân lẫn máu, ông B.V.S. (47 tuổi) đến Bệnh viện K thăm khám. Kết quả nội soi phát hiện khối u nằm ở vị trí đặc biệt: chỉ cách rìa hậu môn khoảng 2 cm, chiếm một phần lòng trực tràng.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) tiểu khung xác định người bệnh mắc ung thư trực tràng thấp, giai đoạn lâm sàng cT2N0M0. Chụp cắt lớp vi tính (CT) ngực và bụng chưa phát hiện tổn thương di căn xa. Kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u là ung thư biểu mô tuyến.

Khối u sát hậu môn, đặt ra thách thức khi phẫu thuật

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Đình Tân, Phó trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 1, Bệnh viện K, cho biết vị trí khối u rất thấp khiến việc phẫu thuật gặp nhiều thách thức. Bác sĩ cần bảo đảm nguyên tắc điều trị ung thư triệt căn, đồng thời cân nhắc khả năng bảo tồn cơ thắt hậu môn và chức năng đại tiện cho người bệnh.

Ngày 16/10, người bệnh được phẫu thuật nội soi cắt trực tràng bảo tồn cơ thắt bằng kỹ thuật cắt gian cơ thắt, kết hợp nạo vét hạch vùng với sự hỗ trợ của hệ thống robot tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Tân, với những khối u trực tràng nằm rất thấp, việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Trước đây, một số trường hợp phải cắt cụt trực tràng và làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Hiện nay, các kỹ thuật bảo tồn cơ thắt có thể được cân nhắc ở những bệnh nhân phù hợp, với điều kiện vẫn bảo đảm yêu cầu điều trị ung thư.

Chỉ cách rìa hậu môn 2 cm, khối u trực tràng ở người đàn ông 47 tuổi khiến bác sĩ phải cân nhắc kỹ giữa loại bỏ ung thư và bảo tồn chức năng đại tiện. Ảnh: BVCC.

Thách thức của ca phẫu thuật không chỉ nằm ở việc xử lý khối u trong vùng tiểu khung sâu, hẹp và sát cơ thắt hậu môn, mà còn ở việc chuẩn bị đủ chiều dài đại tràng để tạo miệng nối sau khi cắt bỏ đoạn trực tràng có khối u.

Bác sĩ cần bảo đảm miệng nối không bị căng, được cung cấp máu phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình liền nối sau mổ. Trong một số trường hợp, việc giải phóng đại tràng, bao gồm hạ góc lách khi cần thiết, giúp tăng khả năng di động của đại tràng để thực hiện miệng nối.

Ở ca bệnh này, ê-kíp lựa chọn chiến lược thiết lập hệ thống robot một lần (docking một lần) để thực hiện các bước phẫu thuật cần thiết mà không phải tháo và lắp đặt lại hệ thống giữa các giai đoạn. Theo bác sĩ Tân, phương án này đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng ngay từ đầu về vị trí đặt robot, hướng tiếp cận và trình tự phẫu thuật.

Hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật viên thao tác tại vùng trực tràng thấp, nơi có không gian hạn chế và yêu cầu độ chính xác cao. Tuy nhiên, việc lựa chọn kỹ thuật phẫu thuật vẫn phụ thuộc vào đặc điểm khối u, tình trạng người bệnh và đánh giá chuyên môn của ê-kíp điều trị.

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi tại bệnh viện. Theo thông tin từ cơ sở y tế, chỉ sau một ngày, bệnh nhân đã có thể chủ động trong sinh hoạt. Đây là dấu hiệu tích cực ở giai đoạn hồi phục ban đầu, song chưa đủ để đánh giá toàn diện kết quả điều trị. Người bệnh vẫn cần được theo dõi diễn biến hậu phẫu, kết quả giải phẫu bệnh sau mổ và thực hiện kế hoạch điều trị tiếp theo theo chỉ định của bác sĩ.

Những dấu hiệu ung thư đại trực tràng không nên bỏ qua

Ung thư đại trực tràng có thể biểu hiện qua nhiều triệu chứng khác nhau. Ở giai đoạn sớm, một số người bệnh ít có biểu hiện rõ ràng hoặc dễ nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường.

Những dấu hiệu cần lưu ý gồm:

Đại tiện ra máu: Máu có thể đỏ tươi hoặc sẫm màu, xuất hiện trên phân, giấy vệ sinh hoặc lẫn trong phân. Không nên mặc định đây là biểu hiện của bệnh trĩ.

Thay đổi thói quen đại tiện: Tiêu chảy, táo bón hoặc tình trạng xen kẽ hai biểu hiện kéo dài, khác với thói quen bình thường.

Thay đổi hình dạng phân: Phân nhỏ hơn bình thường hoặc có những thay đổi dai dẳng về hình dạng, đặc biệt khi đi kèm các triệu chứng khác.

Đau bụng, đầy hơi, chướng bụng: Cảm giác khó chịu ở bụng kéo dài, tái diễn hoặc đi kèm thay đổi đại tiện.

Cảm giác đi ngoài chưa hết: Thường xuyên có cảm giác muốn đại tiện dù vừa đi xong, có thể gặp ở người có tổn thương vùng trực tràng.

Sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài: Một số người bệnh có thể thiếu máu do mất máu đường tiêu hóa, dẫn đến xanh xao, chóng mặt hoặc giảm sức lực.

Các dấu hiệu trên không đồng nghĩa chắc chắn với ung thư đại trực tràng, bởi chúng cũng có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác. Tuy nhiên, nếu tình trạng đại tiện ra máu, thay đổi thói quen đi ngoài hoặc đau bụng kéo dài, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, thay vì tự chẩn đoán hoặc trì hoãn vì cho rằng triệu chứng không nghiêm trọng.

Nguy cơ mắc bệnh tăng theo tuổi, nhưng ung thư đại trực tràng vẫn có thể xuất hiện ở người trẻ. Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng, bệnh viêm ruột mạn tính hoặc một số hội chứng di truyền cần trao đổi với bác sĩ về thời điểm và phương pháp tầm soát phù hợp.