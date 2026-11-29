Ít ai ngờ những dấu hiệu sốt, đau đầu tưởng chừng vô hại lại có thể là khởi đầu của viêm não mô cầu. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), bệnh não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể dẫn đến viêm màng não mủ hoặc nhiễm khuẩn huyết.

Ở giai đoạn đầu, người mắc bệnh thường xuất hiện các triệu chứng như sốt cao đột ngột, đau đầu, buồn nôn, nôn và mệt mỏi. Những biểu hiện này khá giống cảm cúm thông thường, khiến người bệnh dễ chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà.

Tuy nhiên, bệnh có thể chuyển nặng chỉ trong vài giờ. Khi vi khuẩn xâm nhập hệ thần kinh trung ương, người bệnh có thể bị viêm màng não với các triệu chứng đau đầu dữ dội, cứng cổ, lú lẫn, nôn ói và sợ ánh sáng.

Trong trường hợp nhiễm khuẩn huyết, người bệnh có thể đau dữ dội ở cơ, khớp, ngực hoặc bụng, thở nhanh, tay chân lạnh. Một số trường hợp xuất hiện ban màu tím sẫm trên da, đây là dấu hiệu cảnh báo tình trạng nhiễm khuẩn nghiêm trọng.

Ở trẻ sơ sinh, bệnh có thể biểu hiện bằng tình trạng lờ đờ, giảm hoạt động, cáu gắt, bỏ bú, nôn ói hoặc thóp phồng. Do trẻ nhỏ chưa thể diễn đạt rõ tình trạng khó chịu, cha mẹ cần chú ý những thay đổi bất thường trong sinh hoạt và sức khỏe của trẻ.

HCDC lưu ý bệnh não mô cầu có tỷ lệ biến chứng và không qua khỏi cao. Ngay cả khi được điều trị bằng kháng sinh, khoảng 10-15% người mắc viêm màng não do não mô cầu vẫn có nguy cơ không qua khỏi.

Ngoài ra, cứ 5 người sống sót sau bệnh có một người gặp di chứng lâu dài như điếc, tổn thương não, tổn thương hệ thần kinh, suy giảm chức năng thận hoặc phải cắt cụt chi.

Vì vậy, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu đột ngột, đặc biệt khi đi kèm nôn ói, cứng cổ, lú lẫn hoặc phát ban bất thường. Người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay để thăm khám và điều trị, không tự ý dùng thuốc hoặc chờ triệu chứng tự thuyên giảm.