Sử dụng mạng xã hội quá mức có thể khiến trẻ bị ảnh hưởng giấc ngủ, sức khỏe tâm thần. Ảnh: Pexels.

Trẻ thức khuya lướt mạng xã hội, ít trò chuyện hơn với gia đình hoặc đột nhiên trở nên cáu gắt, thu mình. Đây là những thay đổi dễ khiến cha mẹ lo lắng. Nhưng không phải lúc nào người lớn cũng biết điều gì đang diễn ra trong thế giới trực tuyến của con và những trải nghiệm đó tác động đến trẻ ra sao.

Theo TS.BS Meredith Gansner tại Trung tâm Y khoa Đại học Rochester, Bệnh viện Nhi Golisano (Mỹ), mạng xã hội có thể mang lại cả tác động tích cực lẫn tiêu cực đối với sức khỏe tinh thần của trẻ. Nền tảng trực tuyến giúp trẻ duy trì quan hệ bạn bè, khám phá sở thích và tìm thấy cộng đồng có chung mối quan tâm. Tuy nhiên, đây cũng là nơi trẻ có thể đối mặt với bắt nạt trực tuyến, nội dung độc hại và nhiều trải nghiệm gây tổn thương tâm lý.

Chiếc điện thoại trở thành nơi trốn tránh cảm xúc

Điều cha mẹ cần quan tâm không chỉ là con dành bao nhiêu giờ mỗi ngày cho điện thoại, mà còn là những thay đổi trong sức khỏe tinh thần và hành vi của trẻ.

TS Gansner cho biết mối liên hệ giữa mạng xã hội và sức khỏe tinh thần có thể diễn ra theo cả hai chiều. Trẻ vốn đang gặp vấn đề như trầm cảm hoặc những khó khăn tâm lý khác có thể tìm đến mạng xã hội thường xuyên hơn. Theo thời gian, việc sử dụng thiếu kiểm soát có thể hình thành và khiến tình trạng ban đầu trở nên khó giải quyết.

Một trong những dấu hiệu đầu tiên cha mẹ cần chú ý là sự thay đổi tâm trạng. Trẻ có thể thường xuyên cáu gắt, buồn bã, lo âu hoặc ít giao tiếp hơn trước. Những biểu hiện này đôi khi xuất hiện sau khi trẻ sử dụng mạng xã hội, nhưng người lớn không nên vội kết luận mà cần tìm hiểu những gì đã xảy ra.

Giấc ngủ cũng là yếu tố đáng quan tâm. Trẻ thường xuyên thức khuya để lướt mạng, tỉnh giấc giữa đêm để kiểm tra thông báo hoặc luôn trong trạng thái mệt mỏi vào ban ngày có thể đang bị ảnh hưởng bởi thói quen sử dụng thiết bị. Những nội dung kích thích liên tục và thông báo từ mạng xã hội khiến trẻ khó thư giãn, trong khi việc gián đoạn giấc ngủ có thể tiếp tục tác động đến tâm trạng và khả năng tập trung.

Một biểu hiện khác là trẻ ngày càng phụ thuộc vào điện thoại để đối phó với cảm xúc khó chịu. Khi buồn chán, thất vọng hoặc lo lắng, trẻ lập tức tìm đến thiết bị để giải khuây thay vì học cách nhận diện và xử lý cảm xúc của mình. Nếu tình trạng này kéo dài, trẻ có thể gặp khó khăn trong việc hình thành những kỹ năng điều tiết cảm xúc lành mạnh.

Đáng chú ý, một số trẻ trở nên kín đáo hơn về thời gian, địa điểm và cách thức sử dụng điện thoại. Trẻ có thể tìm đến mạng xã hội bất cứ khi nào cảm thấy không thoải mái, đồng thời không muốn cha mẹ biết mình đang xem hoặc trò chuyện với ai.

Trẻ có thể tìm đến mạng xã hội bất cứ khi nào cảm thấy không thoải mái. Ảnh: Pexels.

Đừng vội tịch thu điện thoại của con

Điện thoại thông minh đang trở thành một trong những vấn đề khiến nhiều gia đình đau đầu. Trẻ sắp thi nhưng vẫn không rời điện thoại, trẻ mê game đến mức không muốn đến trường, thậm chí có trường hợp phản ứng dữ dội khi cha mẹ tìm cách quản lý thiết bị. Một số em còn giấu nhiều điện thoại dự phòng để tiếp tục sử dụng khi bị người lớn thu giữ.

Trong cuốn Nuôi Dạy Con Thời Đại Smartphone, tác giả An Tâm cho rằng điện thoại chỉ là biểu hiện bên ngoài, còn vấn đề cốt lõi nhiều khi nằm ở mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Dựa trên kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực giáo dục gia đình, tác giả đưa ra những trường hợp thực tế, ghi nhận cả góc nhìn của phụ huynh lẫn trẻ em. Cuốn sách không chỉ đề cập những bức thư cha mẹ viết để nhìn lại cách giáo dục con, mà còn lắng nghe mong muốn và suy nghĩ của trẻ về việc sử dụng điện thoại.

Nhìn chung, khi nhận thấy con có biểu hiện bất thường, phản ứng đầu tiên của nhiều phụ huynh là muốn kiểm tra điện thoại, xem con đang làm gì trên mạng hoặc yêu cầu con giảm thời gian sử dụng thiết bị. Tuy nhiên, cách tiếp cận của cha mẹ có thể quyết định việc trẻ có sẵn sàng chia sẻ những gì đang xảy ra hay không.

Thay vì lập tức chất vấn về thời gian sử dụng điện thoại hoặc yêu cầu con giao thiết bị, phụ huynh nên tạo cơ hội để trẻ trò chuyện cởi mở, không sợ bị phán xét.

Cha mẹ cũng cần cân nhắc việc kiểm tra điện thoại của con. Theo TS Gansner, giám sát là việc cần thiết, nhưng tốt nhất phụ huynh nên thống nhất các nguyên tắc trước khi trao thiết bị cho con.

Mục tiêu lâu dài không phải là kiểm soát mọi hoạt động của con, mà giúp trẻ hình thành kỹ năng tự quản lý đời sống trực tuyến. Trong những trường hợp trẻ có hành vi nguy cơ cao trên mạng, phụ huynh có thể cần tăng cường giám sát. Tuy nhiên, người lớn nên minh bạch về nội dung theo dõi, lý do thực hiện và những điều trẻ cần thay đổi để từng bước được trao lại quyền tự chủ.

Tịch thu điện thoại cũng không phải lúc nào là giải pháp đơn giản. Với nhiều thanh thiếu niên, điện thoại là phương tiện duy trì các mối quan hệ xã hội. Việc đột ngột bị cắt quyền truy cập có thể khiến trẻ tức giận, đau khổ hoặc tìm cách mượn thiết bị khác để tiếp tục lên mạng.

Bên cạnh việc thiết lập quy tắc cho trẻ, cha mẹ cũng cần nhìn lại thói quen sử dụng thiết bị của chính mình. Người lớn có thể làm gương bằng cách hạn chế điện thoại trong bữa ăn, dành thời gian trò chuyện trực tiếp và chủ động đặt ra những khoảng thời gian không sử dụng thiết bị.