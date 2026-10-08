Dấu hiệu cảnh báo viêm phế quản, phổi sau cúm A

Biến chứng hô hấp có thể gồm: viêm phế quản hoặc viêm phế quản phổi, cần được thăm khám và điều trị kịp thời.

Nội dung 1. Hết sốt chưa chắc đã hồi phục hoàn toàn 2. Những dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý 3. Vì sao có thể xuất hiện biến chứng hô hấp sau cúm? 4. Lời khuyên bác sĩ

1. Hết sốt chưa chắc đã hồi phục hoàn toàn

Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do các virus cúm mùa gây nên. Các chủng virus cúm A phổ biến là A/H5N1, A/H1N1, A/H3N2, A/H7N9, trong đó, chủng A/H7N9 và A/H5N1 thường lưu hành ở gia cầm, có khả năng lây sang người và tạo thành dịch bệnh.

Phần lớn người bệnh có thể hồi phục sau một thời gian điều trị và chăm sóc phù hợp. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, các triệu chứng hô hấp có thể kéo dài hoặc xuất hiện trở lại sau khi tưởng như đã khỏi bệnh.

Sau cúm, niêm mạc đường hô hấp có thể còn bị tổn thương, trong khi cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục. Đây có thể là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh khác xâm nhập, làm phát sinh hoặc làm nặng thêm tình trạng viêm đường hô hấp.

Viêm phế quản, viêm phế quản phổi có thể gặp ở nhiều đối tượng, trong đó trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền cần được theo dõi sát hơn.

Một biểu hiện đáng lưu ý là người bệnh đã hết sốt, các triệu chứng cúm giảm nhưng sau vài ngày lại ho nhiều hơn, sốt trở lại hoặc xuất hiện khó thở. Đây không nên được xem đơn thuần là triệu chứng "hậu cúm" mà cần đánh giá để loại trừ biến chứng.

2. Những dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý

Sau cúm A, nếu người bệnh xuất hiện các triệu chứng dưới đây, cần theo dõi sát và đi khám khi triệu chứng tăng lên hoặc kéo dài:

Ho nhiều hoặc ho tăng dần, có thể kèm theo đờm.

Sốt trở lại sau khi đã hết sốt.

Khó thở, thở nhanh, cảm giác nặng ngực hoặc hụt hơi.

Mệt mỏi nhiều, đuối sức, ăn uống kém.

Đờm thay đổi về màu sắc hoặc trở nên đặc hơn.

Ở trẻ nhỏ, cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến những thay đổi về nhịp thở và khả năng ăn, bú. Trẻ thở nhanh, khó thở, có dấu hiệu rút lõm lồng ngực, bỏ bú hoặc bú kém, quấy khóc bất thường là những biểu hiện cần được đánh giá y tế.

Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do các virus cúm mùa gây nên. Ảnh AI

Đặc biệt, tình trạng trẻ trở nên lừ đừ, khó đánh thức, tím tái hoặc khó thở rõ rệt là dấu hiệu nguy hiểm, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.

3. Vì sao có thể xuất hiện biến chứng hô hấp sau cúm?

Cúm A chủ yếu ảnh hưởng đến đường hô hấp. Trong quá trình nhiễm bệnh, niêm mạc đường thở có thể bị tổn thương. Sau khi các triệu chứng cúm giảm, đường hô hấp vẫn cần thời gian để hồi phục.

Bên cạnh đó, dịch tiết và đờm có thể tăng lên, đặc biệt khi người bệnh ho nhiều hoặc có viêm đường hô hấp. Nếu dịch tiết ứ đọng, việc làm sạch đường thở có thể khó khăn hơn.

Ở trẻ nhỏ, đường thở có kích thước nhỏ nên khi niêm mạc phù nề và tăng tiết dịch, lòng đường thở có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn. Đây là lý do cha mẹ cần theo dõi sát trẻ trong những ngày sau cúm, nhất là khi triệu chứng có xu hướng nặng lên.

Một số trường hợp có thể xuất hiện nhiễm trùng thứ phát sau cúm. Vì vậy, khi người bệnh sốt trở lại, ho tăng hoặc xuất hiện khó thở sau một giai đoạn đã cải thiện, cần được bác sĩ thăm khám để xác định nguyên nhân thay vì tự điều trị tại nhà.

4. Lời khuyên bác sĩ

Sau khi mắc cúm A, người bệnh cần tiếp tục nghỉ ngơi, uống đủ nước và duy trì chế độ dinh dưỡng phù hợp. Trẻ nhỏ cần được bảo đảm đủ nước, sữa và thức ăn phù hợp với lứa tuổi, nhất là khi vừa trải qua một đợt bệnh khiến cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém.

Giữ môi trường sống thông thoáng, hạn chế khói thuốc lá, khói bụi và các yếu tố kích thích đường hô hấp cũng là biện pháp cần thiết.

Cha mẹ không nên tự ý sử dụng kháng sinh cho trẻ chỉ vì trẻ ho hoặc có đờm. Kháng sinh chỉ được sử dụng khi có chỉ định phù hợp của bác sĩ. Tương tự, không nên tự ý dùng thuốc giảm ho, thuốc chống viêm hoặc các thuốc điều trị hô hấp khác cho trẻ nếu chưa được hướng dẫn.

Với trẻ có bệnh lý hô hấp hoặc hen phế quản từ trước, cha mẹ cần tiếp tục tuân thủ kế hoạch điều trị và theo dõi các dấu hiệu bất thường theo hướng dẫn của bác sĩ.

26 tháng tuổi mắc cúm A biến chứng viêm phổi Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận một bệnh nhi 26 tháng tuổi mắc cúm A biến chứng viêm phổi. Trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện sốt, ho, chảy mũi. Gia đình đã cho trẻ sử dụng thuốc hạ sốt tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện. Khi đến bệnh viện, trẻ sốt cao 40°C, mệt và kém ăn. Qua thăm khám, xét nghiệm bác sĩ xác định trẻ mắc cúm A có biến chứng viêm phổi và chỉ định điều trị, theo dõi tại bệnh viện. Theo các bác sĩ, cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thường gặp. Phần lớn trường hợp hồi phục, tuy nhiên bệnh vẫn có thể diễn biến nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Một trong những biến chứng đáng lưu ý của cúm là viêm phổi. Khi bệnh tiến triển nặng, người bệnh có thể suy hô hấp và xuất hiện các biến chứng khác. Nguy cơ bệnh nặng không chỉ ở trẻ em mà còn ở người cao tuổi, người mắc bệnh nền hoặc có sức đề kháng kém. Vì vậy, khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ cúm, người bệnh cần được theo dõi sát.