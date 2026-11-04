Dấu hiệu cảnh báo u não từ ánh mắt mờ mờ ít ngờ tới

Mờ mắt kéo dài do u não

Bệnh nhân nữ 61 tuổi, từ Campuchia sang TPHCM khám bệnh vì nhìn mờ. Bác sĩ cho chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não phát hiện khối u kích thước khoảng 50 × 63 × 57mm, đường kính lớn nhất hơn 6cm. Khối u nằm sâu ở vùng đáy não, gần tuyến yên và phía sau hai mắt.

BS.CKII Lý Văn Hoàng, Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM) cho biết u màng não thường phát triển chậm nên các triệu chứng có thể xuất hiện âm thầm, tiến triển trong thời gian dài. Người bệnh đôi khi cho rằng mắt mờ là hệ quả của tuổi tác, bệnh lý tại mắt hoặc làm việc quá sức mà không nghĩ đến nguyên nhân nằm bên trong hộp sọ.

Bác sĩ Hoàng cho biết do khối u chèn ép đường dẫn truyền hình ảnh từ mắt lên não, khiến người bệnh nhìn mờ, giảm thị lực, khó quan sát hai bên hoặc cảm thấy tầm nhìn ngày càng thu hẹp.

Bệnh nhân được bác sĩ Hoàng thăm khám. Ảnh: BVCC.

Với trường hợp này khối u nằm sát nhiều dây thần kinh và mạch máu quan trọng, do đó ê-kíp cần đánh giá kỹ trước khi lựa chọn phương án phẫu thuật.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng. Để tiếp cận khối u, các bác sĩ mở một phần xương sọ vùng trán trái. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận khối u có cấu trúc chắc, bám vào lớp màng bao quanh não và nằm sát các dây thần kinh, mạch máu quan trọng.

Do vị trí phức tạp, các bác sĩ không thể lấy toàn bộ khối u cùng lúc mà phải bóc tách thành từng phần nhỏ giúp giảm áp lực lên não và quan sát cấu trúc vùng lân cận.

“Khó khăn lớn nhất của ca mổ là khối u có kích thước lớn và nằm gần những dây thần kinh liên quan đến thị giác cùng các mạch máu nuôi não. Ê-kíp phải lấy khối u từng phần, vừa giảm áp lực, vừa liên tục nhận diện và bảo vệ các cấu trúc xung quanh”, bác sĩ Hoàng cho biết.

Theo bác sĩ, khối u đã được lấy hết trong quá trình phẫu thuật. Mẫu bệnh phẩm được gửi xét nghiệm giải phẫu bệnh để xác định chính xác loại u, đặc điểm tế bào và định hướng theo dõi sau điều trị.

Sau ca mổ, người bệnh được theo dõi chặt chẽ về tri giác, phản xạ mắt, khả năng vận động tay chân, huyết áp, nhịp tim và tình trạng vết mổ. Kết quả chụp CT kiểm tra sau phẫu thuật không ghi nhận hình ảnh khối u còn sót lại.

Không chủ quan với thị lực suy giảm

Bác sĩ Hoàng cho biết nhìn mờ, đau đầu là những triệu chứng phổ biến, có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như tật khúc xạ, đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, bệnh mạch máu, thiếu ngủ hoặc căng thẳng. Tuy nhiên, người dân không nên chủ quan nếu các biểu hiện kéo dài, tiến triển nặng hơn hoặc đi kèm những dấu hiệu bất thường.

Bác sĩ Hoàng gợi ý một số dấu hiệu không được chủ quan:

- Thị lực giảm dần mà không rõ nguyên nhân.

- Tầm nhìn bị thu hẹp, khó quan sát hai bên.

- Nhìn đôi hoặc hình ảnh không rõ dù đã thay kính.

Ngoài ra người bệnh còn đau đầu kéo dài, mức độ tăng dần hoặc thay đổi bất thường có thể kèm theo buồn nôn, nôn, yếu, tê tay chân hoặc đi lại mất thăng bằng, co giật lần đầu.

Bác sĩ Hoàng nhấn mạnh người dân không nên mặc định nhìn mờ là do tuổi tác hoặc chỉ là bệnh lý tại mắt, nhất là khi thị lực giảm dần, tầm nhìn thu hẹp hoặc kèm đau đầu. Phát hiện khối u khi chưa quá lớn và chưa chèn ép kéo dài sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc bảo tồn chức năng thần kinh, đặc biệt là thị giác.