Dấu hiệu cảnh báo nguy cơ sa sút trí tuệ

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà khoa học đã phân tích hơn 80 nghiên cứu về mối liên hệ giữa cân nặng, lượng mỡ cơ thể, sức khỏe cơ bắp và nguy cơ sa sút trí tuệ. Kết quả cho thấy những người mắc chứng thiểu cơ - tình trạng suy giảm khối lượng và sức mạnh cơ bắp - có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ cao hơn 42%.

Nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên hệ giữa béo phì và nguy cơ sa sút trí tuệ thay đổi theo độ tuổi. Những người béo phì ở độ tuổi trung niên (dưới 65 tuổi) có nguy cơ sa sút trí tuệ cao hơn 9%. Ngược lại, ở nhóm từ 65 tuổi trở lên, nguy cơ sa sút trí tuệ ở người béo phì thấp hơn 17%.

Tiến sĩ Uraiporn Booranasuksakul thuộc Đại học Burapha (Thái Lan), trưởng nhóm nghiên cứu, cho rằng những kết quả trên cho thấy cân nặng không phải là yếu tố duy nhất cần xem xét khi đánh giá nguy cơ sa sút trí tuệ. Việc duy trì sức mạnh và chức năng cơ bắp cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa.

Giáo sư Mario Siervo thuộc Đại học Curtin cho biết kết quả nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa cân nặng, tuổi tác và nguy cơ sa sút trí tuệ khá phức tạp. Ông lưu ý kết quả nghiên cứu không đồng nghĩa với việc người cao tuổi nên tăng cân để giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.

Các nhà khoa học cũng chưa tìm thấy bằng chứng rõ ràng cho thấy người vừa béo phì, vừa bị thiểu cơ có nguy cơ sa sút trí tuệ cao hơn do dữ liệu hiện còn hạn chế. Nhóm nghiên cứu cho rằng cần thêm các nghiên cứu dài hạn để làm rõ mối quan hệ giữa khối lượng cơ, lượng mỡ cơ thể và nguy cơ sa sút trí tuệ.

Theo nhóm nghiên cứu, những phát hiện trên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì cơ thể khỏe mạnh trong suốt cuộc đời, trong đó có phòng ngừa tăng cân không lành mạnh ở tuổi trung niên và duy trì sức mạnh, chức năng cơ bắp khi về già.

Công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí International Journal of Food Sciences and Nutrition.