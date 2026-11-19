Những nốt ban sẫm màu, xuất huyết trên da là dấu hiệu cảnh báo người dân không nên bỏ qua. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Anh Thi, Trưởng khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), cho biết não mô cầu là loại vi khuẩn cực kỳ nguy hiểm, có thể gây bệnh ở cả trẻ nhỏ và trẻ lớn. Bệnh có đặc điểm diễn tiến rất nhanh, phức tạp, có thể khiến người mắc rơi vào tình trạng suy hô hấp, sốc và có nguy cơ không qua khỏi rất cao.

"Vì vậy, việc chủ động tiêm vaccine phòng ngừa não mô cầu là rất cần thiết, đặc biệt đối với trẻ nhỏ", bác sĩ Thi nói.

Theo bác sĩ Thi, một trong những dấu hiệu sớm phụ huynh cần chú ý là sự thay đổi về tri giác và hành vi của trẻ. Trẻ có thể đang sinh hoạt bình thường nhưng đột nhiên trở nên kích thích, quấy khóc liên tục, dỗ không nín trong 1-2 tiếng đồng hồ. Sau đó, trẻ có thể mệt lả, lừ đừ, lơ mơ, gọi không tỉnh hoặc rơi vào trạng thái ly bì.

Đối với trẻ nhũ nhi dưới một tuổi, phụ huynh cần chú ý thêm dấu hiệu thóp phồng. Bình thường, thóp trẻ không có biểu hiện bất thường, nhưng khi mắc các bệnh lý viêm não, viêm màng não, thóp có thể phồng lên do áp lực bên trong ống sống tăng.

Bác sĩ Thi cho biết dấu hiệu đặc trưng của bệnh viêm màng não do não mô cầu là tử ban. Đây là những ban xuất huyết dưới da, có thể có màu đỏ hoặc tím. Khi dùng tay đè hoặc miết lên vùng da xuất hiện ban, các nốt này không biến mất.

Khi phát hiện trẻ có tử ban, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và tầm soát. Bác sĩ lưu ý, trẻ có thể xuất hiện tình trạng rối loạn tri giác ngay cả khi chưa có tử ban. Khi những dấu hiệu này xuất hiện, tình trạng bệnh đôi khi đã rất nặng, trẻ có thể cần hỗ trợ hô hấp và điều trị hồi sức tích cực chuyên sâu.

Cũng theo bác sĩ Thi, trên thực tế lâm sàng, việc nhận biết bệnh không đơn giản bởi não mô cầu có thể diễn tiến cực kỳ nhanh. Buổi sáng, trẻ có thể chỉ sốt nhẹ, bỏ ăn, quấy khóc nhưng đến trưa hoặc chiều, chỉ sau 4-6 giờ, đã có thể rơi vào tình trạng suy hô hấp, sốc và biểu hiện bệnh rất nặng.

Do đó, phụ huynh không nên chờ đến khi trẻ xuất hiện rối loạn tri giác hoặc tử ban mới đưa đi khám. Khi trẻ có những biểu hiện bất thường, cha mẹ cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở nhi khoa để được thăm khám và xử trí kịp thời.