Theo các chuyên gia bảo mật, tin tặc ngày càng phát tán đa dạng phần mềm độc hại (malware) qua tin nhắn, quảng cáo hoặc trang web giả mạo để đánh cắp dữ liệu cá nhân. Nhưng không phải ai trong chúng ta cũng biết rõ về công nghệ và bảo mật. Vậy, những thiết bị thông minh cận kề bên bạn sẽ có "biểu hiện" gì khi đang bị kẻ gian thao túng?

Điện thoại bị tấn công mạng có dấu hiệu gì?

Những dấu hiệu khả nghi khi điện thoại bị tấn công

Dấu hiệu đầu tiên là máy tự xuất hiện ứng dụng lạ hoặc chương trình tái cài đặt sau khi gỡ, điển hình như mã độc RatHat giả mạo Google Chrome trên Android để đánh cắp mật khẩu, mã 2FA và tin nhắn bằng tác nhân AI, hay các hồ sơ cấu hình lạ trên iPhone (kiểm tra tại Cài đặt > Cài đặt chung > VPN & Quản lý thiết bị).

Tương tự, việc bất ngờ nhận mã OTP, cảnh báo đăng nhập từ thiết bị lạ hay yêu cầu đổi mật khẩu, email khôi phục cũng cảnh báo tài khoản bị nhắm tới. Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ (FTC) khuyến cáo người dùng tuyệt đối không cung cấp mã xác thực cho bất kỳ ai, đồng thời cần truy cập trực tiếp ứng dụng hoặc trang web chính thức để kiểm tra lịch sử đăng nhập và đổi mật khẩu.

Bên cạnh đó, quảng cáo tự bật dù không mở trình duyệt, trang chủ tự đổi hoặc tab mới liên tục mở là biểu hiện của phần mềm không mong muốn theo cảnh báo từ Google, đòi hỏi người dùng gỡ ứng dụng đáng ngờ và tắt quyền thông báo của web lạ.

Đặc biệt, điện thoại nóng bất thường, pin tụt nhanh khi không chạy tác vụ nặng hay dữ liệu di động tăng vọt cũng có thể do mã độc chạy ngầm; như tháng 10 vừa qua, Bitdefender phát hiện mã độc Midnight Mimosa cài sẵn trong phần mềm hệ thống của một số máy Android giá rẻ nhằm biến thiết bị thành điểm trung chuyển mạng cho bên thứ ba.

Điện thoại nóng bất thường và tụt pin nhanh cũng là dấu hiệu đáng ngờ.

Cách xử lý an toàn khi nghi ngờ thiết bị bị xâm nhập

Người dùng nên kiểm tra mức tiêu thụ năng lượng trong mục Pin và kiểm soát dung lượng từng ứng dụng ở phần Di động (trên iPhone) hoặc Sử dụng dữ liệu (trên Android). Khi phát hiện bất thường, cần gỡ bỏ ngay ứng dụng không rõ nguồn gốc, thu hồi quyền truy cập camera, micro, tin nhắn của chương trình đáng ngờ, đồng thời duy trì Google Play Protect trên Android và cập nhật các bản vá bảo mật mới nhất.

Nếu nghi ngờ tài khoản bị xâm phạm, hãy sử dụng một thiết bị an toàn khác để đổi mật khẩu và đăng xuất khỏi toàn bộ thiết bị lạ. Đặc biệt, khi nghi điện thoại nhiễm mã độc, không nên vội khôi phục cài đặt gốc nếu chưa rõ nguyên nhân; riêng với mã độc nằm sâu trong phần mềm hệ thống như Midnight Mimosa không thể gỡ theo cách thông thường, người dùng nên liên hệ nhà sản xuất hoặc trung tâm bảo hành để được kiểm tra.