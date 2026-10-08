Dấu hiệu cảnh báo bệnh gan xuất hiện ngay ở mắt

Ngứa da không chỉ đơn thuần là bệnh lý ngoài da mà cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo gan đang gặp vấn đề bất thường. Ảnh: Magnific.

Gan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như chuyển hóa chất dinh dưỡng, xử lý các chất thải và tham gia sản xuất, bài tiết mật. Một số bệnh lý gan có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài, khiến người bệnh chỉ phát hiện khi tình trạng đã trở nên đáng chú ý.

Những dấu hiệu tưởng như vô hại có thể liên quan đến gan

Bạn soi gương và nhận thấy lòng trắng mắt có vẻ vàng hơn bình thường. Da bắt đầu ngứa mà không rõ nguyên nhân, nước tiểu sẫm màu hoặc móng tay có những thay đổi khác trước. Những biểu hiện này rất dễ bị bỏ qua, đặc biệt khi cơ thể không đau hoặc không có dấu hiệu bệnh rõ ràng.

Tuy nhiên, các vấn đề về gan không phải lúc nào cũng gây ra những cảnh báo dữ dội. Đôi khi, dấu hiệu đầu tiên lại xuất hiện ở những bộ phận dễ quan sát mỗi ngày.

Chia sẻ với Times of India, tiến sĩ Shaleen Agarwal, cố vấn chính và Trưởng khoa Ghép gan và Phẫu thuật Gan-Mật-Tụy tại Bệnh viện Amrita (Ấn Độ), cho hay một số thay đổi có thể quan sát trên cơ thể, đặc biệt ở mắt và da, đáng được lưu ý.

Lòng trắng mắt chuyển vàng

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất liên quan đến bệnh gan là lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng. Đây có thể là biểu hiện của vàng da, xảy ra khi bilirubin tích tụ trong máu.

Bilirubin là sản phẩm được tạo ra trong quá trình cơ thể phân hủy hồng cầu. Gan có vai trò xử lý bilirubin và đưa chất này ra khỏi cơ thể qua mật. Khi chức năng gan bị ảnh hưởng hoặc dòng chảy của mật bị cản trở, bilirubin có thể tăng lên và khiến da hoặc lòng trắng mắt chuyển vàng.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), vàng da có nhiều nguyên nhân, trong đó có bệnh gan, viêm gan, sỏi mật hoặc một số bệnh lý khác. Vì vậy, không nên mặc định mọi trường hợp mắt vàng đều là bệnh gan, nhưng đây là dấu hiệu cần được kiểm tra y tế.

Đặc biệt, nếu mắt vàng đi kèm nước tiểu sẫm màu hoặc phân nhạt màu bất thường, người bệnh càng nên đi khám. Đây cũng là những triệu chứng có thể gặp trong các bệnh lý ảnh hưởng đến gan và đường mật.

Lòng trắng mắt chuyển vàng là một trong những dấu hiệu kinh điển nhất của các bệnh về gan. Ảnh: Dreamstime.

Da ngứa dai dẳng không rõ nguyên nhân

Một số người mắc bệnh gan có thể xuất hiện ngứa da kéo dài, trong khi trên da không có tổn thương rõ ràng giải thích cho tình trạng này. Các vấn đề ảnh hưởng đến dòng chảy của mật đôi khi có thể gây ngứa đáng kể, thậm chí trước khi những biểu hiện khác trở nên rõ rệt.

Ngứa da cũng được ghi nhận ở một số bệnh gan mạn tính. Chẳng hạn, ngứa là một trong những triệu chứng thường gặp của bệnh viêm đường mật nguyên phát.

Móng tay nhợt nhạt bất thường

Một số thay đổi trên tay bao gồm lòng bàn tay đỏ, các mạch máu nhỏ li ti như mạng nhện trên da và móng tay nhợt nhạt hoặc trắng bất thường có thể xuất hiện ở một số người mắc bệnh gan mạn tính. Đây là một số bất thường thường được đề cập khi đánh giá các dấu hiệu bên ngoài của bệnh gan.

Đừng chờ đến khi gan đau mới đi khám

Điều đáng chú ý hơn là sự kết hợp của nhiều dấu hiệu. Chẳng hạn, móng thay đổi cùng vàng mắt, ngứa kéo dài, nước tiểu sẫm màu hoặc bụng sưng có thể là lý do để người bệnh đi kiểm tra sức khỏe.

Một điểm đáng lưu ý là bệnh gan có thể diễn biến âm thầm. Viện Quốc gia về Đái tháo đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Mỹ (NIDDK) cho biết ở giai đoạn sớm của xơ gan, người bệnh thậm chí có thể không có triệu chứng. Khi tổn thương gan tiến triển, các biểu hiện có thể bao gồm ngứa, mệt mỏi, chán ăn, sụt cân, dễ bầm tím hoặc chảy máu, phù chân, tích tụ dịch trong ổ bụng, nước tiểu sẫm màu và vàng da, vàng mắt. Vì vậy, việc không cảm thấy đau không có nghĩa gan hoàn toàn khỏe mạnh.

Đặc biệt, cần đi khám khi xuất hiện vàng mắt hoặc vàng da, bụng sưng, sụt cân không chủ ý, buồn ngủ nhiều, lú lẫn hoặc thay đổi ý thức. Đây có thể là những dấu hiệu của bệnh gan tiến triển và cần được đánh giá y tế.

Các dấu hiệu trên da, mắt và móng chỉ nên được xem là manh mối, không phải công cụ chẩn đoán. Để xác định gan có thực sự gặp vấn đề hay không, bác sĩ có thể dựa vào thăm khám, xét nghiệm máu đánh giá chức năng gan và những kiểm tra hình ảnh cần thiết.