Dấu hiệu bất thường vụ VK Housing và người mang danh có tên là Jessey Torng

Mặc dù đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khôi phục giấy chứng nhận đầu tư thì DWS không còn là thành viên của VK Housing.

Nhưng bà Yeh Kuo, Shun - Kuai, không còn là người đại diện theo pháp luật của VK Housing giả mạo chữ ký và đóng dấu nhằm huy động vốn bất hợp pháp, chiếm đoạt tài sản của cá nhân hoặc pháp nhân trong nước làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của HDTC.

Sau một thời gian dài Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác minh có kết luận và các cơ quan chức năng, báo chí công luận lên tiếng, ngày 29/09/2017 Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM đã có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trong đó có nội dung: Hủy bỏ đăng ký thay đổi lần 2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển Nhà Việt Nam – Hàn Quốc số: 0305339044 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp ngày 21/04/2017, khôi phục giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000109 được cấp thay đổi lần thứ 1.

Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo đó, cơ quan chức năng không công nhận tư cách thành viên góp vốn của DWS Star Bridge Limited Liability thay cho 2 công ty phá sản là Công ty Cổ phần P&D Korea và Công ty Cổ phần Xây dựng Lucky Việt Nam.

Từ khi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khôi phục giấy chứng nhận đầu tư thì DWS không còn là thành viên của VK Housing và bà Yeh Kuo, Shun - Kuai, không còn là người đại diện theo pháp luật của VK Housing.

Thế nhưng trên thực tế Bà Yeh Kuo, Shun - Kuai vẫn cố đứng tên đại diện theo Pháp luật của VK Housing gửi đơn kêu cứu và khiếu nại khắp nơi, vẫn ký hợp đồng thuê công ty Dịch vụ Bảo vệ Hoàng Vương Gia để bảo vệ khu đất, vẫn thông báo với các cơ quan ban ngành về việc ký hợp đồng thi công để triển khai dự án, trong khi đó HDTC không được thông báo hay không hề được biết những việc mà VK Housing đang triển khai trên khu đất mà HDTC đang sở hữu cũng như mượn danh VK Housing - Công ty mà HDTC đang là thành viên duy nhất còn lại, để họ thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Thời gian qua, khi các cơ quan pháp luật mời Bà Yeh Kuo, Shun – Kuai và Ông Lin Kuo Wei lên làm việc thì không thấy xuất hiện. Thực tế cho thấy hai người này không nhập cảnh vào Việt Nam nhưng khi cần lại “xuất hiện” rất đúng thời điểm để ký và đóng dấu các văn bản kêu cứu khắp nơi - ngay cả hiện nay khi tư cách pháp lý của hai người này không còn.

Vậy trong một thời gian rất ngắn khi Bà Yeh Kuo, Shun – Kuai không có mặt tại Việt Nam và không có “dấu hiệu” nhập cảnh nhưng lại có văn bản do bà ta ký tên và đóng dấu tại Việt Nam để gửi cơ quan ban ngành. Vậy ai là người ký thay cho bà ta khi bà không ở Việt Nam? Có hay không sự giả mạo chữ ký và đóng dấu để kêu cứu hòng làm phức tạp vấn đề, dẫn đến tranh chấp không hồi kết.

Bên cạnh đó, theo thông tin trên trang điện tử An Ninh Tiền tệ ngày 26/03/2018: “Phó Tổng Giám đốc VK Housing “Tôi bất ngờ về thái độ của HDTC” cho thấy lại xuất hiện 01 ông Phó Tổng giám đốc có tên là Jessey Torng.

Khi bà Yeh Kuo, Shun – Kuai đã không còn tư cách Tổng Giám đốc – đại diện theo Pháp luật của VK Housing nhưng lại “xuất hiện” 01 ông Phó Tổng Giám đốc (theo tin của An ninh tiền tệ), vậy ai bổ nhiệm? quyết định bổ nhiệm này (nếu có) thì có giá trị pháp lý không? Hay ông Phó Tổng Giám đốc – Jessey Torng là người được ai đó thuê “đạo diễn” cho những trò kêu cứu của VK Housing trong thời gian gần đây?

Đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc để xác minh, làm rõ tư cách của Ông Jessey Torng để ngăn chặn kịp thời các hành vi giả mạo, lừa dối, tạo hiện trạng thi công giả, … nhằm huy động vốn bất hợp pháp, chiếm đoạt tài sản của cá nhân hoặc pháp nhân trong nước làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của HDTC.

Dự ánThe Mark

Trước đó, theo đơn tố cáo của Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà, nay là Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) được biết, HDTC cùng đối tác là Công ty P&D Korea Co.,Ltd và Công ty Lucky Việt Nam Construction Co., Ltd (đăng ký thành lập tại Hàn Quốc) thành lập Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển nhà Việt Nam - Hàn Quốc (VK Housing) để thực hiện triển khai dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark.

Công ty VK Housing (gồm Công ty HDTC và DWS) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0305339044 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 21-4-2016 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp. Trong đó, ghi nhận người đại diện theo pháp luật của công ty là bà Yeh Kuo, Shun - Kuai - Tổng Giám đốc Công ty.

Tuy nhiên, ông Đinh Trường Chinh, Chủ tịch HĐTV của HDTC cho biết, trong quá trình góp vốn, phía đối tác Hàn Quốc (Công ty Lucky Việt Nam Construction Co., Ltd và Công ty P&D Korea Co., Ltd) đã lạm dụng tiền của công ty chi phí bất hợp lý dẫn tới dự án mất cân đối thanh khoản và không thể thực hiện.

Quang Nam