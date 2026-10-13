Dấu hiệu bất thường liên quan Phòng khám BS. Hồng Thi

Tự giới thiệu là chuyên gia hàng đầu, sở hữu công nghệ hiện đại nhất

Trên các diễn đàn, mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều trang gắn với tên, hình ảnh bác sĩ Hồng Thi hoặc Lê Thị Hồng Thi chuyên khoa da liễu với nội dung tiếp thị, quảng cáo có dấu hiệu trái luật.

Xuất hiện nhiều trang Facebook có tên, hình ảnh bác sĩ Hồng Thi quảng cáo dịch vụ điều trị sẹo.

Một số trang giới thiệu thương hiệu Bác sĩ Hồng Thi như: "Bác sĩ Hồng Thi", "Ekip BS Hồng Thi - Chuyên khoa da liễu", "Th.s B.s Hồng Thi - Chuyên khoa điều trị rạn", "Bác sĩ Hồng Thi - Chuyên gia trị sẹo", "Bác sĩ Hồng Thi - Chuyên khoa Da liễu Hà Nội chuẩn Y khoa", "Bác sĩ Hồng Thi - Điều trị sẹo công nghệ hiện đại", "Bác sĩ Hồng Thi - Chuyên khoa da liễu", "Bác sĩ da liễu Lê Thị Hồng Thi - Chuyên trị các vấn đề về da"...

Một số bài viết tại các trang nêu trên giới thiệu Lê Thị Hồng Thi là Bác sĩ CKII, chuyên ngành da liễu - thẩm mỹ nội khoa, là đại sứ thương hiệu của nhiều nhãn hàng dược, mỹ phẩm và công nghệ thẩm mỹ như Toskani, Casmara, Neotiva, G2 Skin...

Các quảng cáo liên quan Bác sĩ Hồng Thi không thể hiện thống nhất tên, địa chỉ, giấy phép và phạm vi hoạt động của bên cung cấp dịch vụ.

Một clip giới thiệu đội ngũ bác sĩ tại Phòng khám Da liễu Bio.

Trong đó, Bác sĩ CKII Lê Thị Hồng Thi được giới thiệu là chuyên gia hàng đầu trong điều trị rạn, sắc tố và tương đương tổ chức da.

Chiến dịch quảng cáo trên một số trang gắn với tên, hình ảnh bác sĩ Hồng Thi cho biết, Phòng khám điều trị sẹo rỗ bằng "công nghệ khí nén Excel V là nhanh và hiện đại nhất".

Nhiều chiến dịch quảng cáo cho rằng, "điều trị sẹo rỗ sử dụng công nghệ khí nén Excell V là nhanh và hiện đại nhất" nhưng không kèm theo tài liệu chứng minh.

Thông tin nêu trên được tổ chức thành hàng chục chiến dịch quảng cáo, được bật - tắt liên tục tùy vào khung giờ.

Theo dữ liệu của Meta, trang "Ekip BS Hồng Thi - Chuyên khoa da liễu", triển khai 11 chiến dịch quảng cáo (ghi nhận tại thời điểm 16 giờ ngày 8/10). Cùng thời điểm này, trang "Bác sĩ Hồng Thi - Chuyên khoa da liễu" cũng triển khai 24 chiến dịch quảng cáo liên quan đến điều trị sẹo.

Ngoài ra, một số trang như "Bá sĩ Hồng Thi", "Bác sĩ Hồng Thi - Chuyên gia trị sẹo" cũng thực hiện một số chiến dịch quảng cáo lẻ liên quan đến điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm bằng "công nghệ Biocell DermaFix".

Nội dung quảng cáo cho biết, Bác sĩ Hồng Thi cam kết hiệu quả điều trị băng văng bản. Đồng thời, khẳng định, khách hàng có thể 'yên tâm tuyệt đối' khi sử dụng dịch vụ.

Clip quảng cáo cho biết, phòng khám bác sĩ Hồng Thi "bóc tách đáy sẹo bằng công nghệ khí hiện đại nhất hiện nay" và "khách hàng an tâm tuyệt đối".

Mặc dù giới thiệu bác sĩ Hồng Thi là 'chuyên gia hàng đầu'... Tuy nhiên, tại thời điểm ghi nhận, nội dung tiếp thị, quảng cáo chưa đưa ra bằng chứng chứng minh.

Theo hình ảnh mà các trang Facebook mang tên Bác sĩ Hồng Thi/ Lê Thị Hồng Thi đăng tải, bác sĩ Lê Thị Hồng Thi từng học tại Học viện Quân Y, Đại học Y Hà Nội với học lực 'khá".

Cụ thể, bác sĩ Lê Thị Hồng Thi sinh năm 1990, tốt nghiệp Học viện Quân Y năm 2015 với xếp loại tốt nghiệp là "khá". Năm 2017, bác sĩ Hồng Thi được cấp Chứng nhận hành nghề khám, chữa bệnh. Năm 2018, bác sĩ Lê Thị Hồng Thi được Viện Da liễu Trung ương cấp Chứng chỉ đào tạo liên tục với thời gian học 6 tháng (từ 9/4/2018 - 9/10/2018). Cũng trong năm 2018, bác sĩ Lê Thị Hồng Thi được Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp Chứng chỉ đào tạo liên tục sau khi tham gia khóa học 3 tháng (từ tháng 8 - 11/2018) tại Lớp thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laser, tế bào gốc trong chuyên ngành da liễu.

Đến năm 2021, bác sĩ Lê Thị Hồng Thi được Đại học Y Hà Nội cấp Bằng Chuyên khoa cấp I chuyên ngành da liễu với xếp loại học lực "khá".

Bài viết giới thiệu về bác sĩ Hồng Thi không có giấy tờ nào thể hiện bác sĩ Hồng Thi là chuyên gia hàng đầu.

Giới thiệu là chuyên gia da liễu hàng đầu, nhưng hình ảnh đăng trên các trang Facebook thể hiện, bác sĩ Lê Thị Hồng Thi xếp loại "khá".

Cơ quan chức năng cần làm rõ các nội dung quảng cáo

Luật sư Trần Tuấn Anh, Công ty Luật Minh Bạch, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, theo điểm e, khoản 4, điều 20, Luật Quảng cáo 2012 quy định, đối với quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn hành nghề do ngành y tế cấp theo quy định của pháp luật bao gồm giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh dành cho cá nhân và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh dành cho cơ sở đủ điều kiện hoạt động khám chữa bệnh theo quy định tại khoản 5 và khoản 7, điều 2, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Tuy nhiên, đối với trường hợp các bác sĩ cho phép phòng khám sử dụng tên, hình ảnh và thông tin cá nhân để lập các trang Facebook nhằm quảng cáo dịch vụ của phòng khám thì cần xác định bản chất dịch vụ được quảng cáo thuộc về ai.

Nếu đây là dịch vụ do phòng khám cung cấp thì giấy phép hoạt động của phòng khám là cơ sở để xác định phòng khám có đủ điều kiện cung cấp và quảng cáo dịch vụ đó hay không. Khi đó, giấy phép hành nghề của bác sĩ không thể thay thế giấy phép hoạt động của phòng khám.

Bên cạnh đó, nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải bảo đảm thể hiện tên, địa chỉ, số giấy phép hoạt động, thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và phạm vi hoạt động chuyên môn được phê duyệt theo điều 9, Nghị định 342/2025/NĐ-CP.

Liên quan việc nhiều trang Facebook mang tên Bác sĩ Hồng Thi quảng cáo công nghệ hiện đại nhất cũng như là nơi khách hàng "an tâm tuyệt đối", Luật sư Trần Tuấn Anh cho biết, căn cứ theo khoản 11, điều 8, Luật Quảng cáo 2012 quy đinh về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quảng cáo bao gồm sử dụng các cụm từ như "tốt nhất", "duy nhất" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh.

Theo điểm a, khoản 2, điều 50, Nghị định 87/2026/NĐ-CP, hành vi quảng cáo sử dụng những từ ngữ này mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo từ 22 tháng đến 24 tháng.

Theo Luật sư Trần Tuấn Anh, những tuyên bố như "công nghệ tốt nhất" hay "khách hàng an tâm tuyệt đối" không thể được coi đơn thuần là cách diễn đạt mang tính quảng cáo nếu doanh nghiệp không có tài liệu hợp pháp chứng minh. Với cụm từ "chuyên gia hàng đầu", mặc dù không phải mọi trường hợp đều mặc nhiên bị cấm, nhưng nếu được sử dụng để tạo ra nhận thức rằng, bác sĩ có vị trí, trình độ hoặc thành tích vượt trội so với các bác sĩ khác mà không có căn cứ chứng minh thì vẫn có thể bị xem xét dưới góc độ quảng cáo gây hiểu nhầm, thiếu trung thực.