Đấu giá trực tuyến tài sản qua ứng dụng VNeiD ngăn mạo danh, gian lận

Sáng 13/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ tổng kết, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Việt Nam số - Kết nối tương lai".

Dự và phát biểu tại sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và đại diện một số địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long tham quan gian hàng của Cục C06.

Tại chương trình sáng nay, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an lần đầu tiên công bố Hệ thống đấu giá trực tuyến thông qua việc ứng dụng VNeID.

Theo đại diện Cục C06, hình thức đấu giá tài sản qua VNeID sẽ góp phần đổi mới phương thức tổ chức đấu giá tài sản, mở rộng cơ hội tiếp cận và tham gia đấu giá trên phạm vi toàn quốc, không phụ thuộc khoảng cách địa lý.

Với hình thức này, các tài khoản đấu giá được định danh, xác thực người tham gia, qua đó góp phần phòng ngừa tình trạng mạo danh, gian lận; đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Bước đầu, hệ thống đã tổ chức thành công 214 cuộc đấu giá, với tổng giá trúng đấu giá khoảng 560 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài sản.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương sự tích cực triển khai của các Bộ, ngành, địa phương; sự tận tụy của đội ngũ cán bộ tại các trung tâm Phục vụ hành chính công, các tổ công nghệ số cộng đồng.

Qua kết quả tổng kết, Phó Thủ tướng đánh giá cao những hoạt động hướng vào những việc cụ thể như: 34 địa phương đã rà soát, triển khai các cơ chế khuyến khích miễn giảm phí, lệ phí. Qua đó, công dân chủ động cung cấp 22 loại giấy tờ, thông tin của mình cho cơ quan Nhà nước.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông dữ liệu để cắt giảm thành phần hồ sơ của 537 thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đối với Hệ thống đấu giá tài sản công, Bộ Công an đã triển khai chính thức và mở rộng kênh tiếp cận, tham gia đấu giá trực tuyến. Điều này góp phần tăng tính công khai, minh bạch và hiệu quả xử lý tài sản với các cuộc đấu giá thành công, đảm bảo tính xác thực và là công cụ quản lý, kiểm tra, giám sát hiệu quả cho cơ quan nhà nước.

Bộ Công an vinh danh 6 cá nhân tiêu biểu chủ động sử dụng các dịch vụ, tiện ích số và 8 tập thể có đóng góp tích cực trong xây dựng Chính phủ số, xã hội số.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số; phát huy hiệu quả nền tảng Bình dân học vụ số; hướng dẫn người dân tích hợp các loại giấy tờ trên VNeID và các nền tảng số.

Bố trí cán bộ trực tiếp tại các trung tâm Phục vụ hành chính công để hướng dẫn, hỗ trợ người dân theo phương châm "cầm tay chỉ việc", bảo đảm tính bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Ngoài ra, khuyến khích, tạo điều kiện để người dân chủ động, tự giác tham gia môi trường số, qua đó trực tiếp thụ hưởng những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Tiếp tục rà soát, mở rộng các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí và các ưu đãi nhằm khuyến khích người dân tham gia môi trường số.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải chuyển mạnh từ tư duy "vận động người dân sử dụng" sang "tạo ra lợi ích để người dân chủ động tham gia và hình thành thói quen số".

Trong đó, tiếp tục phát triển VNeID và các nền tảng số trở thành điểm truy cập thuận tiện, tin cậy, thống nhất cho người dân. Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến, cấp chữ ký số và cung cấp những tiện ích thiết yếu trong các lĩnh vực thanh toán, an sinh xã hội, y tế, giáo dục.

Đối với người dân, Phó Thủ tướng mong muốn tiếp tục đóng góp cho công tác xây dựng công dân số bằng những hành động cụ thể như: Chủ động cung cấp, cập nhật, hoàn thiện dữ liệu cá nhân trên VNeID; tự bảo vệ tài khoản, tài sản và dữ liệu cá nhân; kịp thời phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.