Công viên Thùy Vân nhìn từ trên cao vào ban đêm. Ảnh: THÀNH HUY

​Phiên đấu giá diễn ra từ 14 giờ đến 14 giờ 30 phút cùng ngày. Một đơn vị đã trúng đấu giá quyền khai thác tài sản tại công viên Thùy Vân với số tiền 9.534.224.000 đồng, cao hơn 95 triệu đồng (1 bước giá) so với giá khởi điểm là 9.439.224.000 đồng.

Đây là mức phí thuê khai thác trong năm đầu tiên. Hiện danh tính đơn vị trúng đấu giá chưa được công bố. Tuy nhiên, qua trao đổi với lãnh đạo phường Vũng Tàu, ngày 27-11 sẽ có cuộc họp liên quan đến việc Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaHl quản lý vận hành khai thác Công viên Thùy Vân.

Thông tin trúng đấu giá trên website: daugiatructuyen.gov.vn

​Trước đó, UBND TPHCM đã phê duyệt Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng công viên Thùy Vân – công trình có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng – theo phương thức cho thuê quyền khai thác và giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TPHCM quản lý tài sản.

​Danh mục tài sản đưa ra đấu giá gồm một phần bãi cát rộng 6.900m², mặt nước ven bờ rộng 25.000m², tầng nổi của 6 trạm dịch vụ công cộng, nhà ngắm biển, một số bãi giữ xe, một phần quảng trường tháp Tam Thắng (hơn 8.600m²) và khu vực ẩm thực theo quy hoạch (hơn 8.500m²).

Ngoài ra, trên một phần đường nội bộ, quảng trường, bãi cát dọc công viên được bố trí 60 quầy dịch vụ ăn uống mang đi, quà lưu niệm, quần áo, chụp hình cùng 60 màn hình LED quảng cáo ngoài trời (kích thước 0,8m x 1,6m).

​Thời hạn cho thuê quyền khai thác là 10 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Đơn vị trúng đấu giá phải thanh toán 100% tiền thuê năm đầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và trước khi nhận bàn giao tài sản. Từ năm thứ hai đến năm thứ 10, đơn vị này phải thanh toán định kỳ mỗi năm một lần và tăng 3%/năm.

​UBND TPHCM yêu cầu quá trình khai thác phải giữ đúng tính chất công viên công cộng, không gian mở ven biển phục vụ người dân và du khách; tuân thủ nghiêm quy hoạch, kiến trúc được duyệt, không xây dựng thêm công trình khác và chịu trách nhiệm quản lý, chăm sóc, bảo trì toàn bộ công viên Thùy Vân.