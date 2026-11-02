Đấu giá quyền sử dụng đất: Khơi thông nguồn lực phát triển

Tuy nhiên, trước yêu cầu khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, thành phố cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đấu giá, bảo đảm công khai, minh bạch và chuyển kết quả trúng đấu giá thành nguồn thu thực tế cho ngân sách.

Những phiên đấu giá tạo nguồn thu hàng trăm tỷ đồng

Những ngày cuối tháng 10-2026, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại một số xã trên địa bàn Hà Nội tiếp tục thu hút sự quan tâm của người dân và nhà đầu tư. Kết quả các phiên đấu giá cho thấy, những khu đất được chuẩn bị đầy đủ về pháp lý, quy hoạch và hạ tầng có khả năng tạo nguồn lực tài chính đáng kể cho địa phương.

Điển hình, chiều 31-10, UBND xã Thiên Lộc phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án xây dựng khu đấu giá Đông thôn Nhuế. Phiên đấu giá thu hút 139 hồ sơ đăng ký tham gia, với 28 thửa đất đủ điều kiện đưa ra đấu giá. Sau hai vòng đấu, 22 thửa đất có diện tích từ 85m² đến 116,14m² được đấu giá thành công. Giá trúng cao nhất đạt 122,35 triệu đồng/m², tổng số tiền trúng đấu giá 157,63 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hữu Dũng, các khu đất trước khi đưa ra đấu giá đều được địa phương rà soát, bảo đảm điều kiện theo quy định. Kết quả đấu giá là cơ sở để đánh giá nhu cầu thị trường đối với các khu đất đã được đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đủ điều kiện xây dựng và sử dụng.

Xã Thiên Lộc tổ chức đấu giá quyền sử dụng 32 thửa đất, thu hơn 212 tỷ đồng. Ảnh: PV

Trước đó, ngày 10-10, xã Thiên Lộc cũng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và đấu giá Mạch Lũng. Phiên đấu giá đưa ra 13 thửa đất, với tổng diện tích 1.094,3m², diện tích mỗi thửa từ 83,3m² đến 166,62m².

Kết quả, 10 thửa đất được đấu giá thành công, mức giá trúng cao nhất đạt 70,6 triệu đồng/m², tổng giá trị trúng đấu giá hơn 55 tỷ đồng. Như vậy, riêng hai phiên đấu giá tổ chức ngày 10 và 31-10, xã Thiên Lộc đã đấu giá thành công 32 thửa đất, với tổng giá trị trúng đấu giá hơn 212 tỷ đồng.

Tại xã Phúc Thịnh, phiên đấu giá tổ chức sáng 25-10 cũng ghi nhận kết quả tích cực. Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt tổ chức đấu giá các thửa đất thuộc khu X1, thôn Đìa.

Tổng diện tích đất đưa ra đấu giá là 3.000,59m², diện tích mỗi thửa từ 90m² đến 204,3m², giá khởi điểm 17,42 triệu đồng/m². Phiên đấu giá có 57 người đủ điều kiện tham gia, được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng. Kết thúc phiên đấu giá, toàn bộ 29 thửa đất được đưa ra đấu giá đều thành công, với giá trúng thấp nhất 58,42 triệu đồng/m², cao nhất 82,42 triệu đồng/m². Tổng giá trị trúng đấu giá dự kiến đạt 197 tỷ đồng.

Phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phúc Thịnh. Ảnh: PV

Tại xã Cổ Đô, UBND xã triển khai đấu giá quyền sử dụng đất tại 5 dự án. Trong đó, 14 thửa đất tại khu Dộc Kỷ đã được đấu giá thành công, với tổng giá trị trúng đấu giá 35,499 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là việc khai thác nguồn lực đất đai đã được địa phương gắn với nhu cầu đầu tư hạ tầng thiết yếu.

Tại kỳ họp cuối tháng 10-2026, HĐND xã Cổ Đô thông qua nghị quyết phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ triển khai các dự án chống ngập úng, cải thiện giao thông nông thôn tại một số thôn. Đây là hướng đi cần được quan tâm bởi hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất không chỉ thể hiện ở số tiền trúng đấu giá mà còn ở khả năng chuyển nguồn thu thành những công trình phục vụ đời sống người dân. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy kết quả đấu giá giữa các địa phương chưa đồng đều.

Chuyển nguồn lực đất đai thành động lực tăng trưởng

Theo thông tin của Thuế thành phố công bố ngày 2-11, tính đến hết tháng 10-2026, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế thực hiện đạt 613.790 tỷ đồng, bằng 100,04% dự toán pháp lệnh cả năm, tăng 10,6% so với cùng kỳ.

Trong đó, các khoản thu từ đất, nhà đạt 112.617 tỷ đồng, bằng 113,1% dự toán và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng thời điểm, số liệu ước tính của Thống kê thành phố Hà Nội cho thấy, riêng thu tiền sử dụng đất trong 10 tháng đạt 98,3 nghìn tỷ đồng, bằng 118,7% dự toán, tăng 9,8% so với cùng kỳ.

UBND xã Phúc Thịnh tổ chức đấu giá các thửa đất thuộc khu X1, thôn Đìa, tổng giá trị trúng đấu giá dự kiến đạt 197 tỷ đồng. Ảnh: PV

Kết quả trên cho thấy vai trò quan trọng của nguồn lực đất đai đối với cân đối ngân sách và đầu tư phát triển. Đáng chú ý, theo báo cáo về nguồn lực đất đai của Hà Nội, thành phố đã xác định 6 quỹ đất với tổng diện tích khoảng 19.325ha, dự kiến tạo nguồn thu khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thành phố dự kiến bổ sung khoảng 3.000ha đất chuyển đổi, với nguồn thu ước tính 450.000 tỷ đồng. Riêng giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến khai thác khoảng 15.000ha, tạo nguồn thu khoảng 800.000 tỷ đồng; đồng thời bổ sung 1.200ha đất chuyển đổi, dự kiến thu khoảng 200.000 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy dư địa khai thác nguồn lực đất đai của Hà Nội còn rất lớn. Tuy nhiên, đây là nguồn thu dự kiến, phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện quy hoạch, tạo lập quỹ đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, đấu giá và khả năng hấp thụ của thị trường.

Trước đó, tại cuộc họp trong tháng 10-2026 về xử lý các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu các sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn đối với 270 dự án, đồng thời tiếp tục rà soát 191 dự án mới phát sinh. Đối với những dự án nhà đầu tư không đủ năng lực, không phối hợp hoặc không triển khai dù đã bảo đảm điều kiện pháp lý, thành phố yêu cầu xem xét chấm dứt, thu hồi theo quy định.

Quỹ đất thu hồi sẽ được giao cho cơ quan, địa phương tổ chức đấu giá, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực để tránh tình trạng đất đai tiếp tục bị bỏ hoang, lãng phí.

Ngoài ra, theo phản ánh của các địa phương, vấn đề cần quan tâm là tăng cường quản lý sau đấu giá. Người trúng đấu giá phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn; các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan chức năng cần theo dõi sát tiến độ nộp tiền, hạn chế tình trạng kết quả trúng đấu giá cao nhưng không chuyển hóa thành nguồn thu thực tế. Đồng thời, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất cần được quản lý và phân bổ đúng quy định, ưu tiên những nhiệm vụ đầu tư phát triển, nhất là các công trình giao thông, thoát nước, trường học và hạ tầng thiết yếu.