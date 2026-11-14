Đấu giá lần thứ 8,giá khởi điểm sân vận động Chi Lăng giảm hơn 1.500 tỷ đồng so với lần đầu

Theo thông báo mới nhất, thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp tiền đặt cọc của người tham gia đấu giá ngày 13 đến ngày 25-11. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức trực tuyến vào sáng 27-11, theo phương thức trả giá lên. Người tham gia phải nộp tiền đặt cọc 850 tỷ đồng mỗi hồ sơ, bước giá tối thiểu 90 tỷ.

Giá khởi điểm 8.190 tỷ đồng chưa gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) cùng các loại thuế, phí khác. Mức khởi điểm này giảm 360 tỷ đồng so với lần thông báo trước đó và hơn 1.516 tỷ so với lần đầu tiên đưa ra đấu giá vào tháng 4-2026.

Khu đất Sân vận động Chi Lăng hiện tại

Đến nay, khu đất liên quan đến vụ án Phạm Công Danh đã qua 7 lần thông báo đấu giá để thi hành án, nhưng bất thành do không có người đăng ký.

Theo quy hoạch, khu đất có chức năng thương mại, dịch vụ với mật độ xây dựng 20-65%, cao từ một đến 20 tầng (tối đa 73 m), hệ số sử dụng đất tối đa 6,4 lần. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày cơ quan chức năng chuyển quyền đăng ký biến động cho người trúng đấu giá.

Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế và tình trạng pháp lý tại thời điểm đấu giá. Cơ quan thi hành án và đơn vị tổ chức đấu giá miễn trừ trách nhiệm về việc tài sản có đáp ứng điều kiện triển khai dự án theo nhu cầu của người mua hay không.

Cùng với tiền mua tài sản, người trúng đấu giá phải nộp khoản tiền sử dụng đất truy thu hơn 139,3 tỷ đồng vào ngân sách trong vòng 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành. Đơn vị trúng đấu giá cũng phải phá dỡ công trình, bàn giao mặt bằng trống trong 60 ngày từ ngày ký hợp đồng và chịu chi phí thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng tiếp theo.

Đông A