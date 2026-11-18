Theo đó, khu đất rộng 2.246 m², hiện trạng là đất trống do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Hình thức sử dụng đất là nhà nước cho thuê đất, trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn thuê đất và hoạt động của dự án đều là 50 năm, kể từ ngày UBND tỉnh quyết định cho thuê đất. Giá khởi điểm gần 132 tỷ đồng, được xác định tại Quyết định số 4637/QĐ-UBND ngày 30-10-2026.

Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng khu dịch vụ du lịch (ký hiệu DV-3) thuộc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điều chỉnh sử dụng đất Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn. Ảnh: Trọng Lợi

Theo quy hoạch, dự án có mật độ xây dựng tối đa 60%, chiều cao tối đa 25 tầng. Công trình phải bảo đảm khoảng lùi tối thiểu 15 m so với chỉ giới đường đỏ đường An Dương Vương và 6 m so với đường Bùi Hữu Nghĩa.

Nhà đầu tư trúng đấu giá có 12 tháng kể từ ngày được công nhận kết quả đấu giá để hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư, đủ điều kiện khởi công xây dựng.

Thời gian thi công không quá 36 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp vi phạm tiến độ, nhà đầu tư có thể bị chấm dứt dự án, thu hồi đất và xử lý tài chính theo quy định, trừ trường hợp được UBND tỉnh chấp thuận gia hạn bằng văn bản.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư chú trọng chất lượng kiến trúc, cảnh quan, bảo đảm các yêu cầu về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và quản lý vận hành.

Việc đưa khu đất DV-3 ra đấu giá nhằm thu hút nhà đầu tư có năng lực, khai thác hiệu quả quỹ đất, góp phần bổ sung sản phẩm dịch vụ du lịch, lưu trú chất lượng cao và tạo điểm nhấn cho không gian đô thị ven biển Quy Nhơn.