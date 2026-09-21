Đấu giá hơn 13,3ha đất làm khu logistics Cái Cui, giá khởi điểm gần 144 tỉ đồng

Khu logistics Cái Cui.

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 4797/QĐ-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê thực hiện Khu dịch vụ tổng hợp, logistics khu bến Cái Cui tại phường Hưng Phú.

Khu đất có diện tích 133.222,3m², thuộc thửa đất số 2890, tờ bản đồ số 05, tiếp giáp đường Cái Cui. Loại đất được xác định là đất thương mại, dịch vụ.

Theo phương án được công bố, Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Giá khởi điểm đấu giá được xác định là 143.915.575.000 đồng, theo Quyết định số 4527/QĐ-UBND ngày 28/8/2026 của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án.

Về quy hoạch, khu đất thực hiện theo Quyết định của UBND quận Cái Răng trước đây, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ tổng hợp, logistics khu bến Cái Cui.

Đáng chú ý, trong tổng diện tích khu đất có 15.206,2m² đất giao thông dự mở. Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy hoạch được duyệt, người trúng đấu giá có trách nhiệm bàn giao diện tích này cho địa phương quản lý theo quy định.

Đối với diện tích mặt nước ngoài phạm vi đất đấu giá, trường hợp có nhu cầu sử dụng, người trúng đấu giá phải liên hệ cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục thuê đất có mặt nước.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ được giao tổ chức thực hiện đấu giá, lựa chọn và ký hợp đồng thuê tổ chức hành nghề đấu giá theo quy định.