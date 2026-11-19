Ngày 18/11, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 theo phương thức đấu giá.

Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái, Chủ tịch Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 theo phương thức đấu giá, chủ trì phiên phân giao.

Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái phát biểu tại phiên đấu giá.

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Phó Chủ tịch Hội đồng; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công thương, các hiệp hội và doanh nghiệp.

Phiên phân giao được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá; Quyết định số 2679/QĐ-BCT ngày 15/10/2026 về lượng và phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 và Quyết định số 2678/QĐ-BCT ngày 15/10/2026 về việc thành lập Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 theo phương thức đấu giá.

Tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã số HS 17.01) được công bố để phân giao trong năm 2026 là 139.000 tấn.

Theo kết quả công bố, có 5 thương nhân đăng ký tham gia phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026. Qua xem xét, 4/5 hồ sơ đăng ký và phiếu bỏ giá đầy đủ, hợp lệ. Kết quả, 4 thương nhân được phân giao hạn ngạch với tổng lượng 75.000 tấn.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đường Việt Nam được phân giao 20.000 tấn; Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa được phân giao 20.000 tấn; Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn được phân giao 15.000 tấn và Công ty cổ phần XNK Agris Ninh Hòa được phân giao 20.000 tấn.

Như vậy, tổng lượng đường được phân giao theo phương thức đấu giá năm 2026 đạt 75.000 tấn, bằng 53,95% tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường 139.000 tấn đã công bố./.