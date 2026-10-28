Đấu giá dự án nuôi bò nghìn tỷ hoạt động kém hiệu quả

Phía trước khu trung tâm dự án Dự án Bình Hà. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Cuối tháng 10/2026, hàng loạt tài sản thế chấp của dự án được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 283 tỷ đồng, mở ra cơ hội xử lý các tồn đọng và thu hút nhà đầu tư mới.

Ghi nhận thực tế tại Dự án Chăn nuôi Bình Hà thuộc xã Cẩm Xuyên cho thấy một khung cảnh hoang tàn, đìu hiu, không còn con bò nào được nuôi dưỡng. Hệ thống chuồng trại xuống cấp nặng nề, nhiều máy móc, thiết bị nằm rỉ sét, hư hỏng, chỉ còn một phần diện tích đất chuyển sang trồng dứa thương phẩm.

Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu tại Hà Tĩnh của Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4/2015, với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 4.500 tỷ đồng trên diện tích 2.163 ha tại xã Cẩm Xuyên và xã Kỳ Văn, quy mô dự kiến 254.200 con bò/năm.

Toàn bộ hệ thống chuồng trại chăn nuôi bò bị hư hỏng nặng. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Tuy nhiên, sau thời gian hoạt động kém hiệu quả và vướng vào các vi phạm pháp luật, dự án đã phải xây dựng đề án tái cơ cấu, điều chỉnh giảm tổng vốn đầu tư xuống 1.800 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng còn 1.227 ha và quy mô chăn nuôi giảm còn 35.000 con bò, bổ sung trồng các loại cây ăn quả, dứa, chuối, ngô...

Dù vậy, quá trình tái cơ cấu đã không đạt kỳ vọng. Tại khu vực trung tâm ở xã Cẩm Xuyên, hệ thống chuồng trại xuống cấp nặng nề, mái tôn bị bão đánh bay vào cuối năm 2025, máy móc hư hỏng. Ngoài các triền đồi, một phần diện tích đất được chuyển sang trồng dứa thương phẩm; việc trồng chuối cũng không hiệu quả, nhiều diện tích bị xâm lấn.

Trước thực trạng trên, vào đầu tháng 10/2026, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc đánh giá lại toàn diện dự án. Thông báo kết luận khẳng định, sau khi tái cơ cấu, dự án vẫn tiếp tục gặp khó khăn, hoạt động kinh doanh kém hiệu quả và không hoàn thành đúng mục tiêu, quy mô đề ra.

Hệ thống mái che thuộc Dự án Bình Hà tan hoang. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Đứng trước những vướng mắc và tồn đọng kéo dài, tỉnh Hà Tĩnh giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh có phương án xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nguồn lực.

Đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã lựa chọn được tổ chức bán đấu giá tài sản của Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà, dự kiến phiên đấu giá sẽ chính thức diễn ra vào cuối tháng này.

Máy móc, phương tiện không hoạt động đều bị hư hỏng nặng. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Toàn bộ tài sản đưa ra đấu giá gồm nhiều hạng mục đa dạng như hệ thống chuồng trại, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, khu nhà làm việc, nhà ở cùng phương tiện ô tô... Tổng giá trị khởi điểm của toàn bộ lô tài sản được xác định là hơn 283 tỷ đồng.

Việc đưa ra bán đấu giá tài sản thế chấp tại Dự án Bình Hà là bước đi cần thiết nhằm giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn đọng, tránh lãng phí quỹ đất, mở ra cơ hội thu hút các nhà đầu tư mới có đủ năng lực để tiếp quản, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.