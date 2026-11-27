Phiên đấu giá đất tại phường Quyết Thắng, do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Bắc thực hiện.

Tạo nguồn thu từ giá trị đất đai

5 lô đất thuộc phiên đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026, do UBND xã Bằng Thành tổ chức vừa được đưa ra đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên. Tổng giá khởi điểm hơn 2,5 tỷ đồng, nhưng kết thúc phiên đấu giá, tổng giá trúng đạt gần 4,8 tỷ đồng, tăng hơn 2,2 tỷ đồng. Kết quả này không chỉ bổ sung nguồn thu cho địa phương mà còn cho thấy hiệu quả khai thác giá trị quỹ đất thông qua cơ chế đấu giá công khai, cạnh tranh.

Ông Tào Văn Thức, xã Bằng Thành, chia sẻ: Phiên đấu giá được tổ chức công khai, minh bạch, đúng quy định; mức giá trúng hợp lý, tạo điều kiện để người dân địa phương có cơ hội sở hữu lô đất phù hợp với nhu cầu.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức 50 cuộc đấu giá tài sản, trong đó có 10 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất. Tổng giá khởi điểm gần 219 tỷ đồng, giá trúng đấu giá hơn 410 tỷ đồng, chênh lệch trên 190 tỷ đồng. Đây là nguồn lực đáng kể đóng góp vào ngân sách, tạo thêm dư địa để các địa phương đầu tư hạ tầng và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Trà, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên, các cuộc đấu giá đều được tổ chức đúng quy định, phần lớn các lô đất đưa ra đấu giá thành công. Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa giá khởi điểm và giá trúng đấu giá không còn lớn như những năm trước.

Thực tế này cho thấy hoạt động đấu giá đất đang có những chuyển động phù hợp hơn với diễn biến thị trường. Thay vì tập trung vào những mức giá tăng cao, hiệu quả đấu giá ngày càng cần được nhìn nhận trên cơ sở khả năng khai thác quỹ đất, đáp ứng nhu cầu thực và tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương.

Hướng đến khai thác bền vững

Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn trầm lắng, sức cầu chưa đồng đều, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất chịu tác động bởi nhiều yếu tố. Không phải phiên đấu giá nào cũng đạt mức giá cao như kỳ vọng.

Tuy nhiên, mặt bằng giá dần tiệm cận giá trị thực tế được xem là tín hiệu tích cực, giúp người có nhu cầu ở thực có thêm cơ hội tiếp cận đất đai, đồng thời hạn chế tình trạng đẩy giá thiếu căn cứ.

Phiên đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 của UBND xã Bằng Thành, vừa được tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

Ông Nghiêm Xuân Cương, Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Thái Nguyên, nhận định: Mặt bằng giá đất phù hợp hơn với thực tế thị trường sẽ tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu thực tiếp cận đất đai, thay vì phải chịu áp lực từ những đợt tăng giá thiếu cơ sở.

Đấu giá quyền sử dụng đất không đơn thuần là giải pháp tăng thu ngân sách mà còn là cơ chế xác lập giá trị đất đai, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý tài nguyên. Tuy nhiên, hiệu quả của hoạt động này không chỉ phụ thuộc vào phương thức tổ chức mà còn gắn với vị trí, điều kiện hạ tầng, tính pháp lý của quỹ đất và sức hấp thụ của thị trường.

Ông Trần Mạnh Phong, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Việt Bắc, nhận định: Từ nay đến cuối năm, nhiều địa phương sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất sau khi hoàn thiện hạ tầng, qua đó khai thác nguồn thu từ đất phục vụ nhiệm vụ ngân sách. Dự báo, giá đất trúng đấu giá cơ bản ổn định, khó xuất hiện biến động chênh lệch lớn.

Nguồn thu từ đất có vai trò quan trọng trong cân đối ngân sách địa phương. Tuy nhiên, để biến tiềm năng quỹ đất thành nguồn thu thực tế, cần triển khai đồng bộ các khâu: Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, xác định giá đất và tổ chức đấu giá đúng tiến độ. Nếu quỹ đất chưa đủ điều kiện, thủ tục kéo dài hoặc thị trường thiếu sức cầu, kế hoạch thu ngân sách sẽ khó đạt mục tiêu đề ra.

Vì vậy, hiệu quả khai thác nguồn lực đất đai không thể chỉ đo bằng số tiền thu được qua các phiên đấu giá, mà còn phải được đánh giá từ khả năng đưa đất vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu thực tế và tạo ra giá trị phát triển lâu dài cho địa phương. Công khai, minh bạch, đúng quy định, sát thực tế thị trường và sử dụng hiệu quả sau đấu giá chính là những yêu cầu quan trọng để đất đai thực sự trở thành nguồn lực thúc đẩy Thái Nguyên phát triển.