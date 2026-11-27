Ngày 27-11, Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an (https://daugiatructuyen.gov.vn) ghi nhận 3/4 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, (phường An Khánh, TPHCM) đấu giá không thành do không có người tham gia.

Cụ thể, lô 1.K3.5.HH (trước đây là lô đất 3-12, diện tích hơn 10.059m2), theo kế hoạch đấu giá vào lúc 8 giờ 30 phút; lô 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8, diện tích hơn 8.568m2), theo kế hoạch đấu giá lúc 10 giờ; lô 1.K3.4.HH (trước đây là lô 3-5, diện tích hơn 6.446m2), có kế hoạch đấu giá lúc 14 giờ.

Riêng lô 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9, diện tích hơn 5.009m2) là lô nhỏ nhất trong 4 lô đất, giá khởi điểm 1.744 tỷ đồng. Lô đất được đấu giá vào khoảng 16 giờ và đã có người trúng đấu giá ở mức gần 1.772 tỷ đồng.

Theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM, tổng giá khởi điểm của 4 lô là hơn 16.666 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Đào Quang Dương, Trưởng Phòng Kinh tế đất, Sở NN-MT TPHCM cho biết, đối với 3 lô chưa đấu giá thành công, thành phố sẽ tiếp tục đưa ra đấu giá trong thời gian tới.

Trước đó, vào năm 2021, 4 lô đất trên từng được đưa ra đấu giá và có tổng giá trúng 37.346 tỷ đồng. Sau phiên đấu giá, các doanh nghiệp trúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính nên phải hủy kết quả.