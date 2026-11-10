Đấu giá đất ở Ninh Bình: Người phụ nữ trả gần 1,5 tỷ đồng/m2 nói gì?

Liên quan đến việc 11 lô đất được trả giá cao bất thường, từ 850 triệu đồng đến 1,468 tỷ đồng/m2 tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở tại địa bàn xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình, bà H.T.N.L (SN 1984, trú tại phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình), một trong những người tham gia đấu giá, cho biết bà tham gia phiên đấu giá với mục đích mua đất để tích lũy tài sản.

Theo bà L., tại phiên đấu giá ngày 7/11, bà tham gia trả giá hai lô đất LK01-5 và LK02-9. Tuy nhiên, do nhầm lẫn cách tính giá, cả hai phiếu trả giá của bà đều ghi mức cao bất thường, lần lượt là 1,468 tỷ đồng/m2 đối với lô LK01-5 và 1 tỷ đồng/m2 đối với lô LK02-9.

Số tiền đặt cọc trước của hai lô lần lượt là 305 triệu đồng và 294 triệu đồng.

Các lô đất được trả giá cao bất thường.

Lý giải về sự việc, bà L. cho biết hôm diễn ra phiên đấu giá, do trời mưa, hội trường đông người và bà có phần chủ quan, không đọc quy chế nên bị nhầm lẫn giữa giá trả cho cả lô đất với giá tính trên mỗi mét vuông, dẫn đến việc ghi mức giá dự định trả cho cả lô thành giá trên mỗi mét vuông.

Theo bà L., ngay sau khi phát hiện sai sót, bà đã báo với đấu giá viên và đề nghị được nhận lại phiếu. Thời điểm đó, đơn vị tổ chức chưa kiểm phiếu, chưa công bố kết quả. Bà được hướng dẫn về chỗ ngồi chờ giải quyết.

Tuy nhiên, khi trở lại chỗ ngồi, bà thấy kết quả đấu giá đã hiển thị trên bảng điện tử. Hai mức giá ghi trong phiếu của bà vẫn được sử dụng để xác định kết quả trúng đấu giá.

"Tôi đã đặt cọc gần 600 triệu đồng cho hai lô đất. Đây là sự nhầm lẫn ngoài ý muốn chứ không phải cố tình. Sáng 9/11, tôi đã có buổi làm việc với UBND xã Lý Nhân. Tôi mong chính quyền địa phương và đơn vị tổ chức đấu giá xem xét lại sự việc, tạo điều kiện để tôi được nhận lại số tiền đặt cọc”, bà L. nói.

Toàn cảnh khu đất được đấu giá. Ảnh: Đình Huy/Thanh niên

Ông Trương Tuấn Lực, Chủ tịch UBND xã Lý Nhân, xác nhận sáng 9/11, chính quyền, công an xã và đơn vị đấu giá đã làm việc với 6 người trúng đấu giá 11 thửa đất, có mức giá từ 850 triệu đến 1,468 tỷ đồng/m2.

Các bên đã xem xét nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến sự việc. UBND xã Lý Nhân đã báo cáo lãnh đạo tỉnh Ninh Bình để xin ý kiến chỉ đạo.

Trước đó, ngày 7/11, UBND xã Lý Nhân phối hợp Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Hưng, Chi nhánh Ninh Bình, tổ chức đấu giá 70 thửa đất.

Phiên đấu giá ghi nhận gần 20 trường hợp trả giá từ 850 triệu đến 1,468 tỷ đồng/m2. Trong đó, 11 trường hợp được công nhận trúng đấu giá do phiếu đáp ứng đầy đủ quy chế.