Đấu giá đất ở Ninh Bình lên gần 1,5 tỉ đồng/m²: Nhầm giá hay có bất thường?

Mức giá cao bất thường

Ngày 7.11, UBND xã Lý Nhân phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Hưng, Chi nhánh Ninh Bình tổ chức đấu giá quyền sử dụng 70 thửa đất tại khu đất thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ, nay thuộc xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình.

Ảnh minh hoạ

Các thửa có diện tích từ 110-200m², giá khởi điểm khoảng 9,2 triệu đồng/m². Phiên đấu giá có 73 người tham gia, thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp qua nhiều vòng.

Theo thông tin được công bố, một số phiếu xuất hiện mức trả từ hàng trăm triệu đồng đến 1,468 tỉ đồng/m². Nếu tính theo đơn giá này, một thửa 120m² sẽ có giá trị hơn 176 tỉ đồng, trong khi giá đất trên thị trường khu vực được lãnh đạo địa phương cho biết khoảng 17-20 triệu đồng/m².

Chênh lệch quá lớn khiến phiên đấu giá được đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, mức giá ghi trên phiếu chưa đồng nghĩa với giá trúng cuối cùng và càng chưa thể xem là mặt bằng giá đất mới tại khu vực.

Đang xác minh nguyên nhân

Một khả năng được người tham gia và chính quyền địa phương đề cập là nhầm giữa giá của cả thửa đất với giá tính theo mét vuông. Chẳng hạn, người mua dự kiến trả khoảng 1,4-1,5 tỉ đồng cho cả thửa nhưng khi ghi phiếu lại thể hiện thành 1,4-1,5 tỉ đồng/m².

Tuy nhiên, đây mới là thông tin ban đầu. Cơ quan chức năng cần đối chiếu quy chế đấu giá, phiếu trả giá, hướng dẫn của đấu giá viên và diễn biến từng vòng mới có thể xác định chính xác nguyên nhân.

Theo quy định về đấu giá tài sản, giá trả phải thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá, trong đó có giá khởi điểm, bước giá, cách áp dụng bước giá và giá trả hợp lệ. Vì thế, việc một số người có thực sự nhầm đơn vị tính hay không, phiếu có được ghi và tiếp nhận đúng quy định hay không đều cần được làm rõ.

UBND xã Lý Nhân đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp xác minh, trong đó có việc làm rõ dấu hiệu bất thường trong quá trình đấu giá. Ở thời điểm hiện tại, chưa có căn cứ để khẳng định đây là hành vi cố ý đẩy giá, thông đồng hay thao túng.

Nếu nguyên nhân là nhầm đơn vị tính, trách nhiệm sẽ chủ yếu nằm ở khâu hướng dẫn và thực hiện quy trình đấu giá. Trường hợp xác định có hành vi cố tình nâng giá, làm sai lệch kết quả hoặc gây nhiễu thị trường, vụ việc sẽ có tính chất khác và phải được xử lý theo quy định pháp luật.

Điều cần chờ đợi lúc này là kết quả kiểm tra hồ sơ và biên bản đấu giá. Chỉ khi có kết luận chính thức mới có thể xác định những mức giá lên tới gần 1,5 tỉ đồng/m² thực chất bắt nguồn từ đâu.

Những vụ đấu giá đất gây xôn xao

Thanh Oai, Hà Nội - trả hơn 100 triệu đồng/m² rồi bỏ cọc: Tháng 8.2024, 68 thửa đất tại Thanh Oai có giá khởi điểm 8,6-12,5 triệu đồng/m² nhưng mức trả cao nhất hơn 100 triệu đồng/m². Sau đó, 56/68 thửa chưa được nộp tiền, có dấu hiệu bỏ cọc.

Hoài Đức, Hà Nội - giá gấp hơn 18 lần giá khởi điểm: Phiên đấu giá tại khu Lòng Khúc tháng 8.2024 ghi nhận mức trả cao nhất hơn 130 triệu đồng/m², trong khi giá khởi điểm khoảng 7,3 triệu đồng/m². Vụ việc sau đó được đưa vào diện cần chấn chỉnh trong Công điện 82/CĐ-TTg của Thủ tướng.

Sóc Sơn, Hà Nội - mức trả 30 tỉ đồng/m²: Tháng 11.2024, tại phiên đấu giá 58 thửa đất ở thôn Đông Lai, có người trả tới 30 tỉ đồng/m², khiến 36 lô đất không đấu giá thành công. Cơ quan công an sau đó tạm giữ, khởi tố một số người liên quan hành vi phá rối hoạt động đấu giá.

Những vụ việc này cho thấy hệ quả của giá đất bất thường không chỉ nằm ở một phiên đấu giá. Giá bị đẩy lên quá cao rồi bỏ cọc có thể làm nhiễu thông tin thị trường, tạo mặt bằng giá ảo, ảnh hưởng đến việc xác định giá đất và khiến địa phương phải tổ chức đấu giá lại. Chính phủ từng cảnh báo kết quả đấu giá cao bất thường có thể tác động đến mặt bằng giá đất, giá nhà ở và khả năng tiếp cận nhà ở của người có nhu cầu thực.