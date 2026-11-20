Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn

Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) có VII chương và 66 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2027, trừ quy định tại khoản 2 Điều 65 về hiệu lực thi hành. Một trong những nội dung được quan tâm nhất tại Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) là quy định về tiền đặt trước, đặc biệt đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân. Theo đó, mức tiền đặt trước được quy định từ 20% đến 50% giá khởi điểm, nhằm hạn chế tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản.

Cụ thể, Điều 35 Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) quy định cụ thể về tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước, trong đó thiết lập các mức tiền đặt trước khác nhau tùy theo tính chất, loại tài sản đấu giá. Đáng chú ý, đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân, mức tiền đặt trước tối thiểu là 20% và tối đa 50% giá khởi điểm, cao hơn đáng kể so với mức áp dụng chung.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn

Theo Điều 35, người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

Đối với đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư và đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, người có tài sản đấu giá yêu cầu phong tỏa tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đối với khoản tiền đặt trước theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng.

Về mức tiền đặt trước, Luật quy định mức chung do tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận, nhưng tối thiểu 5% và tối đa 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Tuy nhiên, đối với một số loại tài sản, mức tiền đặt trước được quy định riêng. Cụ thể, đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản; đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư có mức tiền đặt trước tối thiểu 10% và tối đa 20% giá khởi điểm.

Đặc biệt, đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân, mức tiền đặt trước tối thiểu là 20% và tối đa 50% giá khởi điểm. Đây là quy định đáng chú ý nhằm nâng cao trách nhiệm của người tham gia đấu giá, hạn chế tình trạng đầu cơ, trả giá cao bất thường nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi trúng đấu giá.

Đối với đấu giá quyền cho thuê tài sản mà giá khởi điểm được xác định theo đơn giá thuê hằng tháng hoặc hằng năm, tiền đặt trước tối thiểu 5% và tối đa 20% giá khởi điểm nhân với tổng thời hạn cho thuê.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp tại hội trường sáng 20-11. Ảnh: quochoi.vn

Luật cũng quy định cụ thể thời hạn nộp, hoàn trả và xử lý tiền đặt trước nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá. Theo đó, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến thời điểm hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá.

Đối với đấu giá theo thủ tục rút gọn, thời hạn nộp tiền đặt trước được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết đến thời điểm hết hạn tiếp nhận hồ sơ. Riêng đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư và đấu giá quyền khai thác khoáng sản, người tham gia đáp ứng yêu cầu, điều kiện theo thông báo phải nộp tiền đặt trước chậm nhất trước ngày mở phiên đấu giá 1 ngày làm việc.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá, trừ các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định.

Đối với người được công bố trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật có liên quan.

Đáng chú ý, Luật quy định 5 trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước, gồm: Đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng; bị truất quyền tham dự phiên đấu giá do có hành vi vi phạm quy định của Luật; từ chối ký biên bản đấu giá; rút lại giá đã trả; từ chối kết quả trúng đấu giá.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình. Ảnh: quochoi.vn

Tại báo cáo tóm tắt về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thay mặt Chính phủ đã làm rõ nhiều nội dung được đại biểu Quốc hội quan tâm, trong đó tập trung vào mức tiền đặt trước, cơ chế xác định người trúng đấu giá, biện pháp cấm tham gia đấu giá và bảo vệ quyền lợi người mua tài sản đấu giá ngay tình.

Về tiền đặt trước (Điều 35), tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã bổ sung khoản 10, giao Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí xác định mức tiền đặt trước cụ thể trong khung luật định. Quy định này nhằm bảo đảm phù hợp với tính chất từng loại tài sản và điều kiện thực tiễn tại từng địa phương, không tạo rào cản bất hợp lý đối với người tham gia đấu giá.

Theo thống kê tại 16 tỉnh, thành phố thường xuyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở, các quy định về tiền đặt trước, hủy kết quả trúng đấu giá và cấm tham gia đấu giá theo Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP của Chính phủ bước đầu phát huy hiệu quả, số trường hợp trúng đấu giá bỏ cọc đã giảm đáng kể.

Tại Thanh Hóa, sau khi áp dụng mức tiền đặt trước 50% giá khởi điểm, số thửa, lô đất bị hủy kết quả do người trúng đấu giá không nộp tiền giảm từ 377 trường hợp năm 2025 xuống còn 82 trường hợp trong 9 tháng năm 2026. Đáng chú ý, số thửa, lô đất đưa ra đấu giá tăng từ 1.129 lên 3.889. Tại Quảng Trị, số trường hợp bị hủy kết quả đấu giá cũng giảm từ 35 xuống còn 11.

Từ thực tiễn trên, Chính phủ đề nghị Quốc hội giữ khung tiền đặt trước từ 20% đến 50% giá khởi điểm đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân, nhằm khắc phục tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc, gây nhiễu loạn và tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản.