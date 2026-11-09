Đấu giá đất ngoại thành hạ nhiệt

UBND xã Thanh Oai và Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa tổ chức phiên đấu giá 20 thửa đất tại khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán (trước thuộc xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai) vào ngày 3/11.

Các thửa đất có diện tích 84-180 m2. Giá khởi điểm hơn 14 triệu đồng mỗi m2, tương ứng tiền đặt cọc dao động 500-900 triệu đồng. Phiên đấu giá được tổ chức bỏ phiếu trực tiếp qua hai vòng bắt buộc.

Phiên đấu đã thu hút 47 khách hàng tham gia. Kết thúc phiên, cả 20 thửa đều tìm được người đặt mua. Trong đó, giá trúng cao nhất đạt hơn 56 triệu đồng mỗi m2, thấp nhất là 44 triệu đồng.

Thanh Oai từng là điểm nóng về đấu giá đất ở Hà Nội giai đoạn cuối năm 2024 - đầu 2025. Tại phiên đấu giữa tháng 11/2024, khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán từng thu hút hơn 100 nhà đầu tư tham gia. Mức trúng cao nhất được ghi nhận là 90,3 triệu đồng một m2. So với đỉnh, giá trúng cao nhất trong phiên 3/11 đã giảm gần 40%.

Vào ngày 31/10, UBND xã Thiên Lộc phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án xây dựng khu đấu giá Đông thôn Nhuế. Phiên đấu giá thu hút 139 hồ sơ đăng ký tham gia, với 28 thửa đất đủ điều kiện đưa ra đấu giá. Sau hai vòng đấu, 22 thửa đất có diện tích từ 85m2 đến 116,14m² được đấu giá thành công. Giá trúng cao nhất đạt 122,35 triệu đồng/m2, tổng số tiền trúng đấu giá 157,63 tỷ đồng.

Phiên đấu giá đất trên địa bàn xã Thư Lâm diễn ra cuối tháng 10 vừa qua

Trước đó, ngày 10/10, xã Thiên Lộc cũng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và đấu giá Mạch Lũng. Phiên đấu giá đưa ra 13 thửa đất, với tổng diện tích 1.094,3m2, diện tích mỗi thửa từ 83,3m2 đến 166,62m2.

Kết quả, 10 thửa đất được đấu giá thành công, mức giá trúng cao nhất đạt 70,6 triệu đồng/m2, tổng giá trị trúng đấu giá hơn 55 tỷ đồng. Như vậy, riêng hai phiên đấu giá tổ chức ngày 10 và 31/10, xã Thiên Lộc đã đấu giá thành công 32 thửa đất, với tổng giá trị trúng đấu giá hơn 212 tỷ đồng.

Tại xã Phúc Thịnh, phiên đấu giá tổ chức sáng 25/10 cũng ghi nhận kết quả tích cực. Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt tổ chức đấu giá các thửa đất thuộc khu X1, thôn Đìa.

Tổng diện tích đất đưa ra đấu giá là 3.000,59m2, diện tích mỗi thửa từ 90m2 đến 204,3m2 giá khởi điểm 17,42 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá có 57 người đủ điều kiện tham gia, được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng. Kết thúc phiên đấu giá, toàn bộ 29 thửa đất được đưa ra đấu giá đều thành công, với giá trúng thấp nhất 58,42 triệu đồng/m2, cao nhất 82,42 triệu đồng/m2. Tổng giá trị trúng đấu giá dự kiến đạt 197 tỷ đồng.

Đất nền vùng ven Hà Nội đã hạ nhiệt mạnh so với đỉnh điểm, giao dịch thị trường đang trầm lắng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 7/4/2026 của UBND TP và nội dung điều chỉnh, bổ sung được chấp thuận tại Văn bản số 3987/UBND-NNMT ngày 5/8/2026, toàn thành phố có 89 đơn vị đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026.

Các đơn vị đăng ký thực hiện đấu giá tại 326 dự án, khu đất, với tổng diện tích khoảng 724,84ha, không bao gồm diện tích xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến khoảng 55.731,81 tỷ đồng.

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội từ báo cáo của 57 xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, trong đó có 28 xã, phường đã tổ chức đấu giá thành công, toàn thành phố đã tổ chức đấu giá tại 76 dự án, khu đất.

Tổng diện tích đất đưa ra đấu giá khoảng 33,6ha, không bao gồm diện tích xây dựng hạ tầng kỹ thuật; tổng số tiền trúng đấu giá khoảng 11.262 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo báo cáo của cơ quan thuế, số thu thực tế từ đấu giá quyền sử dụng đất trong 9 tháng đầu năm đạt khoảng 14.600 tỷ đồng, bao gồm cả khoản tiền trúng đấu giá năm 2025 chuyển sang thu trong năm 2026.

Một số chuyên gia cho rằng, đất nền hiện nay đã không còn được giới đầu tư ưu tiên săn đón so với các loại hình đầu tư khác. Nhất là trong bối cảnh thị trường diễn biến chậm, giao dịch giảm mạnh, cùng với đó là nhiều thay đổi về quản lý khi Luật Đất đai 2024 sửa đổi đang được trình Quốc hội.