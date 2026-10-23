Đấu giá cúp vàng World Cup 2022 'giả' Messi từng nâng tại Qatar

Bức ảnh đội trưởng Messi nâng cúp vàng giữa vòng vây đồng đội sau chức vô địch World Cup 2022 đã thu hút hơn 74 triệu lượt thích trên Instagram, trở thành bài đăng được yêu thích nhất lịch sử nền tảng này.

Ít ai ngờ chiếc cúp trong khoảnh khắc nổi tiếng ấy lại là hàng 'giả', do một cặp CĐV Argentina mang đến Qatar.

Gần 4 năm sau, kỷ vật đặc biệt này chuẩn bị được đưa ra đấu giá. Nhà đấu giá Richmond Auctions tại Mỹ chưa công bố mức giá ước tính, nhưng kỳ vọng câu chuyện phía sau chiếc cúp sẽ thu hút những nhà sưu tập giàu có.

Lionel Messi không hề biết bản thân đang cầm chiếc cúp vàng giả tại lễ đăng quang World Cup 2022. Ảnh: Getty.

Câu chuyện bắt đầu từ vợ chồng Paula Zuzulich và Manuel Zaro, hai CĐV sống tại thành phố La Plata của Argentina. Trước giải đấu tại Qatar, họ đặt làm một chiếc cúp mô phỏng gần như nguyên bản, với lõi bằng nhựa resin và thạch anh, phủ lớp sơn màu vàng. Quá trình chế tác kéo dài 6 tháng, nhằm tạo ra món đồ lưu niệm trong chuyến cổ vũ đội tuyển quê hương.

Sau khi Argentina đánh bại Pháp 4-2 trên loạt sút luân lưu (hòa 3-3 sau 120 phút) ở chung kết ngày 18/12/2022, đôi vợ chồng tìm cách xin chữ ký các tuyển thủ. Chiếc cúp từ khán đài Lusail được chuyển xuống sân, rồi lần lượt qua tay nhiều cầu thủ và người thân của họ.

Trong khoảng 45 phút, bản sao này xuất hiện giữa cuộc ăn mừng cuồng nhiệt. Không ai ngờ nó lại đến tay chủ nhân 8 Quả bóng Vàng. Khi đó, đội trưởng Argentina nâng cúp, hôn lên thân cúp và mang đi khoe với người hâm mộ, hoàn toàn không biết đó chẳng phải chiếc cúp FIFA đã trao cho anh trước đó.

Sự nhầm lẫn chỉ được phát hiện khi tiền vệ Angel Di Maria gặp Messi trên sân. Khi biết đồng đội đã ăn mừng với một chiếc cúp 'giả', cả hai bật cười. Câu chuyện sau đó được chính những người sở hữu kỷ vật kể lại với báo chí Argentina.

Chiếc cúp càng có giá trị lưu niệm khi mang chữ ký của 8 thành viên đội tuyển vô địch World Cup 2022. Trong số này có Angel Di Maria, Lautaro Martinez, Leandro Paredes và Guido Rodriguez. Kỷ vật sau đó còn được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Argentina ở Buenos Aires.

Theo Richmond Auctions, nguồn gốc chiếc cúp được xác nhận qua hình ảnh, video, tài liệu công chứng và hồ sơ triển lãm.

Đặc biệt, kỷ vật sẽ được bán cùng tấm thẻ Panini Instant số 118 phát hành năm 2022, ghi lại hình ảnh Messi nâng chính chiếc cúp này. Tấm thẻ được chấm PSA 10, mức cao nhất về tình trạng bảo quản.

"Một số món đồ kể lại câu chuyện của một khoảnh khắc thể thao, nhưng rất ít món thực sự là một phần của khoảnh khắc ấy", ông Jordan Richmond - nhà sáng lập Richmond Auctions, nhận xét về giá trị đặc biệt của chiếc cúp.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 7/11 tại Greenville, bang Nam Carolina (Mỹ), với tổng cộng 364 lô vật phẩm thể thao. Trong đó, chiếc cúp ‘giả’ là tâm điểm, bên cạnh những kỷ vật liên quan đến huyền thoại bóng rổ Michael Jordan và bóng chày Babe Ruth.